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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Понад 1 400 відключень за місяць: Росія масово блокує інтернет в десятках регіонів

Домашній інтернет у Києві який обрати
Фото: Pexels

У липні 2025 року на території Російської Федерації зафіксували 1 470 випадків відключення інтернету — це абсолютний антирекорд за місяць.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Росія масово блокує інтернет: що відомо

Масштаб і регулярність таких збоїв є безпрецедентними. Якщо раніше проблеми зі зв’язком мали локальний характер і тривали кілька годин або діб, то нині перебої відбуваються майже щодня в десятках регіонів.

Зараз дивляться

За даними моніторингових джерел, у червні перебої зв’язку охопили 77 регіонів, з яких 47 були повністю відрізані від мережі. У липні до них додалося ще 18. Відключення фіксували в Липецькій, Володимирській, Московській областях, Красноярському краї, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Нижньогородській, Свердловській, Тюменській областях, а також у віддалених регіонах – Примор’ї, Сахаліні та Камчатці.

Збоям піддаються як мобільні, так і провідні мережі, що ускладнює або унеможливлює фінансові транзакції, навігацію та доступ до онлайн-послуг. Громадяни змушені адаптуватися до життя без стабільного зв’язку, а скарги на ситуацію можуть обернутися погрозами мобілізації.

Офіційно влада РФ пояснює обмеження оперативною обстановкою в регіонах, не надаючи деталей. За оцінками експертів, справжньою метою є посилення контролю над інформаційним простором та блокування джерел, які можуть не відповідати кремлівській риториці.

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