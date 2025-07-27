СЗР: санкции привели к изоляции Калининграда и росту расходов

Западные санкции значительно усилили изоляцию российского Калининграда, который не имеет сухопутного сообщения с остальной территорией РФ.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Рост расходов и логистические проблемы в Калининграде

После введения санкций в 2022 году расходы России на транзит грузов выросли, особенно на маршрутах в Калининградскую область.

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По данным разведки, ранее большинство поставок осуществлялось через Литву, однако из-за квот и ограничений этот маршрут значительно потерял в доступности.

Нагрузка сместилась на морские пути: если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн тонн, то в 2024 году только компания Оборонлогистика перевезла более 2 млн тонн.

Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной — очереди, дефицит мест и сокращение флота затрудняют поставки.

Малый бизнес оказался в худшем положении: крупные операторы заранее резервируют места благодаря административному ресурсу, фактически вытесняя мелких перевозчиков с рынка.

По данным СЗР, санкции не только дестабилизируют логистику, но и углубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость российской системы.

Напомним, что в 18-й пакет санкций ЕС против РФ включены 22 российских и два китайских банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, а также восемь компаний военно-промышленного комплекса Беларуси.

Фото: Служба внешней разведки

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