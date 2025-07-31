Россия применяет автономные дроны с ИИ: эксперт предупреждает об угрозе

В течение четырех месяцев россияне запускают по Украине полностью автономные дроны, которые работают на искусственном интеллекте и полностью управляются им.

В них заключается большая угроза, считает военный эксперт Сергей Бескрестнов.

Автономные дроны V2U: что известно о технологии на базе ИИ

— То, что может иметь серьезные последствия в будущем — это те дроны, которые россияне запускают по нам уже в течение четырех месяцев. Это полностью автономные дроны, которые работают на искусственном интеллекте. И именно в этом заключается большая угроза, — сказал эксперт в эфире радио NV.

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Он пояснил, что когда сегодня мы слышим о дронах с искусственным интеллектом, речь идет о системах, которые работают с участием человека.

— Человек остается последним звеном, которое дает подтверждение на удар. Искусственный интеллект лишь помогает принимать решения, — отметил Бескрестнов.

Однако дроны, которые запускают россияне, действуют группами по 7-8 единиц. Они называются B2U. Украинские разработчики до сих пор не понимают, где они производятся, потому что в них использованы полностью иностранные комплектующие.

Автономные дроны способны пересекать границу, летать над дорогами, железнодорожными путями и ориентироваться без участия человека или оператора.

Они не управляются дистанционно — могут автономно двигаться вдоль трассы и самостоятельно искать цель для удара.

Эти дроны распознают автомобили, танки, могут отличить человека с оружием, фиксировать скопление техники или людей, выбирать оптимальную тактику атаки и атаковать.

— Фактически, это вооружение следующего поколения. Представьте, мы запускаем на территорию противника сотни дронов, которые сами выслеживают цели. Это то, о чем писали фантасты. И теперь это становится реальностью, — констатировал эксперт.

Бескрестнов рассказал, что в прошлом году в Сеуле состоялась конференция, посвященная военному искусственному интеллекту.

Тогда 70 стран подписали соглашение, согласно которому системы с искусственным интеллектом не должны самостоятельно искать и атаковать цели.

— Это считается опасным и представляет риск для гражданского населения, ведь возможны ошибки. Человек должен оставаться финальным элементом в цепи принятия решений. Но, как видим, эти технологии продолжают развиваться, — подчеркнул он.

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