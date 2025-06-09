Дрон V2U: в ГУР показали БпЛА, которым РФ атакует на Сумском направлении

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало данные о конструкции, электронной базе и источниках поставки нового российского ударного беспилотника V2U, который оккупанты активно используют на Сумском направлении.

Конструкция российского дрона V2U: что известно

По данным ГУР, особенностью дрона V2U является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором используется высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin (Nvidia Corporation — американский производитель графических процессоров, видеоадаптеров).

V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем радиоэлектронной борьбы. В ГУР считают, что дрон V2U может для навигации использовать так называемое компьютерное зрение — беспилотник сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фотографиями местности.

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Дрон V2U можно использовать и как FPV через LTE-связь. Беспилотник оснащен роутером Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающим с SIM-картой украинского мобильного оператора. Модем в дроне — китайский.

В ГУР отмечают, что компоненты беспилотника преимущественно китайского производства: двигатель, GPS-модуль, сервоприводы, твердотельный накопитель, дальномер, регуляторы оборотов, элементы питания. Кроме того, дрон V2U имеет японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также американский модуль Jetson Orin.

ГУР Минобороны также опубликовало идентификационные данные двух российских и двух китайских компаний, участвующих в поставке и сборке компонентов для этого типа БпЛА.

Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что Москва догоняет Киев в производстве беспилотников, в частности, благодаря помощи со стороны Китая, а до конца 2025 года Россия планирует изготовить до 2 млн единиц только FPV-дронов.

Фото: ГУР Минобороны

Источник : ГУР

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