Росія застосовує автономні дрони з ШІ: експерт попереджає про загрозу

Протягом чотирьох місяців росіяни запускають по Україні повністю автономні дрони, які працюють на штучному інтелекті і повністю керуються їм.

В них полягає велика загроза, вважає військовий експерт Сергій Безкрестнов.

Автономні дрони V2U: що відомо про технологію на базі ШІ

– Те, що може мати серйозні наслідки в майбутньому – це ті дрони, які росіяни запускають по нас уже протягом чотирьох місяців. Це повністю автономні дрони, які працюють на штучному інтелекті. І саме в цьому полягає велика загроза, – сказав експерт в ефірі радіо NV.

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Він пояснив, що коли сьогодні ми чуємо про дрони зі штучним інтелектом, мова йде про системи, які працюють за участі людини.

– Людина залишається останньою ланкою, яка дає підтвердження на удар. Штучний інтелект лише допомагає ухвалювати рішення, – зазначив Безкрестнов.

Проте дрони, які запускають росіяни, діють групами по 7–8 одиниць. Вони називаються V2U. Українські розробники досі не розуміють, де вони виробляються, тому що в них використані повністю іноземні комплектуючі.

Автономні дрони здатні перетинати кордон, літати над дорогами, залізничними коліями й орієнтуватися без участі людини чи оператора.

Вони не керуються дистанційно – можуть автономно рухатися вздовж траси й самостійно шукати ціль для удару.

Ці дрони розпізнають автомобілі, танки, можуть відрізнити людину зі зброєю, фіксувати скупчення техніки чи людей, обирати оптимальну тактику атаки і атакувати.

– Фактично, це озброєння наступного покоління. Уявіть, ми запускаємо на територію противника сотні дронів, які самі вистежують цілі. Це те, про що писали фантасти. І тепер це стає реальністю, – констатував експерт.

Безкрестнов розповів, що минулого року в Сеулі відбулася конференція, присвячена військовому штучному інтелекту.

Тоді 70 країн підписали угоду, згідно з якою системи зі штучним інтелектом не повинні самостійно шукати та атакувати цілі.

– Це вважається небезпечним і становить ризик для цивільного населення, адже можливі помилки. Людина має залишатися фінальним елементом у ланцюгу ухвалення рішень. Але, як бачимо, ці технології продовжують розвиватися, – наголосив він.

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