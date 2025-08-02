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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Все еще имеет имперские амбиции: Лемми убежден, что Путин не готов к миру

Девід Леммі
Фото: Getty Images

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми считает, что российский диктатор Владимир Путин на сегодняшний день не готов к серьезным переговорам о мире в Украине.

Об этом он сказал в интервью британской газете The Guardian.

Лэмми о готовности Путина к переговорам

– Моя трезвая оценка заключается в том, что Путин не готов к серьезным переговорам. Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Битва, которую ведет Украина при поддержке Великобритании, Европы и США, является чрезвычайно тяжелой, – сказал глава МИД Великобритании.

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По его мнению, через год переговоры еще будут продолжаться. Но вопрос заключается в том, насколько серьезно к этому относится Россия.

Лемми также выразил восхищение украинским народом, его настойчивостью и стойкостью.

– Даже если мир их покинет, они все равно будут продолжать партизанскую войну, настолько сильна их вера в свою страну. Это очень вдохновляет, – добавил он.

Накануне Путин заявил, что якобы выступает за долгосрочный мир в Украине, а все разочарования по поводу переговоров возникают из-за “чрезмерных ожиданий”.

Диктатор сказал, что озвученные им условия по прекращению войны – неизменны. Он хочет, чтобы Силы обороны вышли с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО.

Реагируя на слова Путина, президент Владимир Зеленский предложил встречу на уровне лидеров, если это сигнал о серьезной готовности Москвы закончить войну, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочки санкций.

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