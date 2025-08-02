Все ще має імперські амбіції: Леммі переконаний, що Путін не готовий до миру

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор Володимир Путін станом на сьогодні не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю британській газеті The Guardian.

Леммі про готовність Путіна до переговорів

– Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів. Він усе ще має максималістські й імперіалістичні амбіції. Битва, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою, – сказав глава МЗС Британії.

На його думку, через рік переговори ще триватимуть. Але питання полягає у тому, наскільки серйозно до цього ставиться Росія.

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Леммі також висловив захоплення українським народом, його наполегливістю та стійкістю.

– Навіть, якщо світ їх покине, вони все одно продовжуватимуть партизанську війну, настільки сильна їхня віра у свою країну. Це дуже надихає, – додав він.

Напередодні Путін заявив, що нібито виступає за довготривалий мир в Україні, а всі розчарування щодо перемовин виникають через “надмірні очікування”.

Диктатор сказав, що озвучені ним умови щодо припинення війни – незмінні. Він хоче, щоб Сили оборони вийшли з територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, а також відмову України від вступу до НАТО.

Реагуючи на слова Путіна, президент Володимир Зеленський запропонував зустріч на рівні лідерів, якщо це сигнал про серйозну готовність Москви закінчити війну, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочки санкцій.

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