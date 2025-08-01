Зеленский ответил на последние заявления Путина: Мы готовы к встрече на уровне лидеров

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина, предложив встречу на уровне лидеров.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отреагировал на заявление Путина

– Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочки санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время, – написал президент Украины.

Зеленский добавил, что Киев понимает, кто принимает решения на России и кто должен закончить эту войну. Он добавил, что это также понимают во всем мире.

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Президент предложил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров.

– Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России, – добавил он.

Что сказал Путин

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу заявил, что якобы выступает за долгосрочный мир в Украине, а все разочарования по поводу переговоров возникают из-за “чрезмерных ожиданий”.

Свое заявление он сделал за неделю до дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом.

Диктатор сказал, что озвученные им условия по прекращению войны — неизменны. Речь идет о нейтральном статусе Украины, отказе от вступления в НАТО, а также полной оккупации территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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