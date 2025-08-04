Соединенные Штаты Америки и страны НАТО запускают новый механизм поддержки Украины.

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, механизм поддержки Украины будет работать через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

По словам Шмыгаля, механизм направлен на ускорение поставок Украине критически важного вооружения и оборонных систем, которые в значительных объемах могут быть предоставлены США.

Его главная цель — усилить обороноспособность Украины, укрепить позиции на поле боя, создать предпосылки для достижения справедливого и прочного мира.

Шмыгаль рассказал, что инициатива PURL будет осуществляться в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

— Благодаря новому механизму страны-члены НАТО и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы, — обратил внимание он.

Новый механизм предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе.

Как подчеркнул Шмыгаль, новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

Премьер-министр рассказал, что первый пакет помощи Украине выделили Нидерланды на сумму €500 млн, в частности на ракеты к системам ПВО Patriot.

Согласно ожиданиям, поставки вооружения для Украины состоятся уже скоро. В то же время в ближайшее время могут быть новые важные объявления, утверждает Денис Шмыгаль.

