США і НАТО запускають новий механізм підтримки України – Шмигаль

Сполучені Штати Америки та країни НАТО запускають новий механізм підтримки України.

Підтримка України з боку США і НАТО

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, механізм підтримки України працюватиме через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

За словами Шмигаля, механізм спрямований на пришвидшення постачання Україні критично важливого озброєння та оборонних систем, які у значних обсягах можуть бути надані США.

Зараз дивляться

Його головна мета – посилити обороноздатність України, зміцнити позиції на полі бою, створити передумови для досягнення справедливого та тривалого миру.

Шмигаль розповів, що ініціатива PURL здійснюватиметься у рамках домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

– Завдяки новому механізму країни-члени НАТО та партнери отримають можливість фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески, – звернув увагу він.

Новий механізм передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі.

Як наголосив Шмигаль, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

Прем’єр-міністр розповів, що перший пакет допомоги Україні виділили Нідерланди на суму €500 млн, зокрема на ракети до систем ППО Patriot.

Згідно з очікуваннями, постачання озброєння для України відбудеться вже незабаром. Водночас найближчим часом можуть бути нові важливі оголошення, стверджує Денис Шмигаль.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.