ПВО усилят Patriot: Украина получит от Нидерландов еще €500 млн
Нидерланды выделят Украине €500 млн для усиления противовоздушной обороны, в частности ракеты и оборудование для систем ПВО Patriot.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в социальной сети X.
Помощь Нидерландов для ПВО Украины
— Украина сейчас нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и боеприпасов, — отметил глава Минобороны Нидерландов.
По его словам, Нидерланды как первый союзник в НАТО передадут пакет американских систем вооружений на сумму €500 млн.
Он подчеркнул, что туда войдут оборудование и ракеты для ЗРК Patriot.
По мнению министра обороны Нидерландов, это поможет Украине защитить себя и остальную часть Европы от полномасштабной агрессии Российской Федерации.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за существенный вклад в укрепление украинского воздушного щита.
По его словам, Украина и вся Европа получат больше защиты от российского террора.
— Только что обсудили это с премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в €500 млн — это американское оружие, в частности ракеты для Patriot, — обратил внимание Зеленский.
Как отметил президент Украины, это первый подобный шаг среди стран НАТО в то время, когда Россия пытается масштабировать атаки. По мнению Зеленского, это точно поможет защитить жизни людей.
— Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Благодарю генерального секретаря НАТО Марка Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение. Ждем с визитом в Украину, — резюмировал Зеленский.