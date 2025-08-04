Нидерланды выделят Украине €500 млн для усиления противовоздушной обороны, в частности ракеты и оборудование для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в социальной сети X.

Помощь Нидерландов для ПВО Украины

— Украина сейчас нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и боеприпасов, — отметил глава Минобороны Нидерландов.

По его словам, Нидерланды как первый союзник в НАТО передадут пакет американских систем вооружений на сумму €500 млн.

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Он подчеркнул, что туда войдут оборудование и ракеты для ЗРК Patriot.

По мнению министра обороны Нидерландов, это поможет Украине защитить себя и остальную часть Европы от полномасштабной агрессии Российской Федерации.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за существенный вклад в укрепление украинского воздушного щита.

По его словам, Украина и вся Европа получат больше защиты от российского террора.

— Только что обсудили это с премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в €500 млн — это американское оружие, в частности ракеты для Patriot, — обратил внимание Зеленский.

Как отметил президент Украины, это первый подобный шаг среди стран НАТО в то время, когда Россия пытается масштабировать атаки. По мнению Зеленского, это точно поможет защитить жизни людей.

— Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Благодарю генерального секретаря НАТО Марка Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение. Ждем с визитом в Украину, — резюмировал Зеленский.

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