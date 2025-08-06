Обсудили, что было озвучено в Москве: Зеленский разговаривал с Трампом и лидерами ЕС

Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Дональдом Трампом относительно переговоров спецпосланника США Стивена Виткоффа и президента РФ Владимира Путина.

Трамп и Зеленский обсудили разговор Виткоффа и Путина

– По дороге от наших бригад в Сумской области провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Виткоффа в Москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры. Президент Украины поблагодарил «каждого из них за поддержку».

Глава государства уточнил, что в ходе разговора обсуждалось то, что «было озвучено в Москве».

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– Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину, – отметил Зеленский.

Перед этим Трамп сообщил в сети Truth Social, что спецпосланник Стивен Виткофф провел “чрезвычайно продуктивную встречу” с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой был достигнут “большой прогресс”.

Напомним, 29 июля Трамп предупредил, что у российского президента осталось 10 дней (до 8 августа), чтобы остановить войну против Украины.

В случае отказа он пообещал ввести новые санкции против Москвы и ввести вторичные ограничения для государств, которые продолжают покупать российскую нефть.

1 августа Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты применят санкции против России, если она не прекратит боевые действия до определенного срока.

Он также отметил, что Путин “достаточно хорошо знаком с санкционной системой” и умеет ее обходить.

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