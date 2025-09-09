Полиция в Катманду, столице Непала, открыла огонь по участникам протеста возле парламента, которые выступали против запрета правительством социальных сетей. В результате инцидента погибли по меньшей мере 19 человек, еще 145 получили ранения.

Протест, который состоялся в понедельник, назвали акцией поколения Z, а именно людей, рожденных между 1997 и 2010 годами.

Где находится Непал и что это за страна, читайте в нашем материале.

Непал: расположение на карте мира

Непал — небольшая горная страна в Южной Азии, граничащая с Китаем на севере и Индией на юге, востоке и западе. Территория страны занимает примерно 147 тыс. кв. км, а большую ее часть покрывают Гималаи.

Именно здесь находится самая высокая точка планеты — гора Эверест, высота которой 8 848 м. Из-за сложного горного рельефа Непал имеет многочисленные долины, высокогорные плато и речные системы, которые питают большие реки Индии и Бангладеш.

Непал на карте мира расположен в северо-восточной части Индийского субконтинента. Страна имеет протяженность с запада на восток примерно 800 км и с севера на юг около 200 км. Она является естественным “мостом” между Тибетом и Индией, что делает ее стратегически важным регионом.

Непал находится в центральной части Южной Азии, между горным Тибетом на севере и Индийской равниной (Тераи) на юге. Страна делится на три основные географические зоны:

горную (Гималаи);

предгорную (Прадеш);

низменную (Тераи).

Такая структура делает Непал разнообразным по климату и экосистемам.

Непал: столица

Столица Непала — Катманду, который является крупнейшим городом страны. Это политический, экономический и культурный центр. В Катманду сосредоточены правительственные учреждения, университеты, музеи и храмы.

Город является популярным туристическим центром и известен своими традиционными культурными праздниками, ремеслами и архитектурой.

Население Непала

Население Непала составляет ориентировочно 30 млн человек. Страна характеризуется большим этническим и культурным разнообразием. Основная национальность — это непальцы, но также проживают тибетцы, индийские меньшинства и другие этнические группы.

Официальный язык — непальский, но широко распространены региональные языки. Основная религия страны — индуизм, однако здесь значительное количество буддистов.

