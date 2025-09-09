Непал на карте: столица, границы и соседи
Полиция в Катманду, столице Непала, открыла огонь по участникам протеста возле парламента, которые выступали против запрета правительством социальных сетей. В результате инцидента погибли по меньшей мере 19 человек, еще 145 получили ранения.
Протест, который состоялся в понедельник, назвали акцией поколения Z, а именно людей, рожденных между 1997 и 2010 годами.
Где находится Непал и что это за страна, читайте в нашем материале.
Непал: расположение на карте мира
Непал — небольшая горная страна в Южной Азии, граничащая с Китаем на севере и Индией на юге, востоке и западе. Территория страны занимает примерно 147 тыс. кв. км, а большую ее часть покрывают Гималаи.
Именно здесь находится самая высокая точка планеты — гора Эверест, высота которой 8 848 м. Из-за сложного горного рельефа Непал имеет многочисленные долины, высокогорные плато и речные системы, которые питают большие реки Индии и Бангладеш.
Непал на карте мира расположен в северо-восточной части Индийского субконтинента. Страна имеет протяженность с запада на восток примерно 800 км и с севера на юг около 200 км. Она является естественным “мостом” между Тибетом и Индией, что делает ее стратегически важным регионом.
Непал находится в центральной части Южной Азии, между горным Тибетом на севере и Индийской равниной (Тераи) на юге. Страна делится на три основные географические зоны:
- горную (Гималаи);
- предгорную (Прадеш);
- низменную (Тераи).
Такая структура делает Непал разнообразным по климату и экосистемам.
Непал: столица
Столица Непала — Катманду, который является крупнейшим городом страны. Это политический, экономический и культурный центр. В Катманду сосредоточены правительственные учреждения, университеты, музеи и храмы.
Город является популярным туристическим центром и известен своими традиционными культурными праздниками, ремеслами и архитектурой.
Население Непала
Население Непала составляет ориентировочно 30 млн человек. Страна характеризуется большим этническим и культурным разнообразием. Основная национальность — это непальцы, но также проживают тибетцы, индийские меньшинства и другие этнические группы.
Официальный язык — непальский, но широко распространены региональные языки. Основная религия страны — индуизм, однако здесь значительное количество буддистов.