Полиция Катманду, столицы Непала, открыла огонь по людям возле парламента, которые протестовали против запрета правительства на социальные сети. В результате погибли по меньшей мере 19 человек, еще 145 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Митинг в понедельник назвали протестом поколения Z — это люди, родившиеся между 1997 и 2010 годами.

Запрет соцсетей в Непале и протесты

На улицы Катманду вышли десятки тысяч людей, возмущенных решением властей заблокировать большинство социальных сетей, в частности Facebook, Instagram X, YouTube, WhatsApp и WeChat.

В правительстве заявляют, что эти компании не зарегистрировались и отказались выполнять новый закон о регулировании соцсетей.

В окрестностях парламента митингующие прорвали колючую проволоку и заставили полицию отступить внутрь парламентского комплекса. В конце концов полиция открыла огонь по людям.

Представитель полиции Шехар Ханал сообщил, что протесты продолжались до позднего вечера 8 сентября, а среди раненых есть 28 полицейских.

#WATCH | Nepal: People in Kathmandu stage a massive protest against the government over alleged corruption and the recent ban on social media platforms, including Facebook, Instagram, WhatsApp and others. At least 18 people have died and more than 250 people have been injured… pic.twitter.com/zz0mLm5VQ6 — ANI (@ANI) September 8, 2025

Из-за напряженной ситуации правительство объявило комендантский час вокруг парламента, секретариата правительства, президентской резиденции и ключевых районов города.

Десятки раненых доставили в Национальный травматологический центр в центре Катманду.

— Многие из них в тяжелом состоянии и, судя по всему, получили ранения в голову и грудь, — сказал врач Бадри Рисал.

По словам официальных лиц, около двух десятков социальных сетей, пользующихся популярностью в Непале, неоднократно получали сообщения о необходимости официальной регистрации. Те, кто не зарегистрировался, были заблокированы с прошлой недели.

TikTok, Viber и три другие платформы зарегистрировались и в настоящее время работают без перебоев.

Ранее правительство направило на обсуждение в парламент законопроект о надлежащем управлении, ответственности и подотчетности социальных платформ. Законодательная инициатива предусматривает требование к компаниям назначить представителя или контактное лицо в Непале.

Правозащитные организации считают это попыткой правительства ограничить свободу выражения мнений и нарушить основные гражданские права.

В 2023 году Непал запретил TikTok за нарушение “социальной гармонии, доброй воли и распространение непристойных материалов”. Запрет сняли в прошлом году после того, как руководство TikTok пообещало соблюдать местные законы.

В Непале с 2018 года действует запрет на порнографические сайты.

Источник : CNN, Reuters

