Полиция Катманду, столицы Непала, открыла огонь по людям возле парламента, которые протестовали против запрета правительства на социальные сети. В результате погибли по меньшей мере 19 человек, еще 145 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Митинг в понедельник назвали протестом поколения Z — это люди, родившиеся между 1997 и 2010 годами.

Запрет соцсетей в Непале и протесты

На улицы Катманду вышли десятки тысяч людей, возмущенных решением властей заблокировать большинство социальных сетей, в частности Facebook, Instagram X, YouTube, WhatsApp и WeChat.

В правительстве заявляют, что эти компании не зарегистрировались и отказались выполнять новый закон о регулировании соцсетей.

В окрестностях парламента митингующие прорвали колючую проволоку и заставили полицию отступить внутрь парламентского комплекса. В конце концов полиция открыла огонь по людям.

Представитель полиции Шехар Ханал сообщил, что протесты продолжались до позднего вечера 8 сентября, а среди раненых есть 28 полицейских.

Из-за напряженной ситуации правительство объявило комендантский час вокруг парламента, секретариата правительства, президентской резиденции и ключевых районов города.

Реакція мережі на переможця Євробачення 2025

Десятки раненых доставили в Национальный травматологический центр в центре Катманду.

— Многие из них в тяжелом состоянии и, судя по всему, получили ранения в голову и грудь, — сказал врач Бадри Рисал.

По словам официальных лиц, около двух десятков социальных сетей, пользующихся популярностью в Непале, неоднократно получали сообщения о необходимости официальной регистрации. Те, кто не зарегистрировался, были заблокированы с прошлой недели.

TikTok, Viber и три другие платформы зарегистрировались и в настоящее время работают без перебоев.

Ранее правительство направило на обсуждение в парламент законопроект о надлежащем управлении, ответственности и подотчетности социальных платформ. Законодательная инициатива предусматривает требование к компаниям назначить представителя или контактное лицо в Непале.

Правозащитные организации считают это попыткой правительства ограничить свободу выражения мнений и нарушить основные гражданские права.

В 2023 году Непал запретил TikTok за нарушение “социальной гармонии, доброй воли и распространение непристойных материалов”. Запрет сняли в прошлом году после того, как руководство TikTok пообещало соблюдать местные законы.

В Непале с 2018 года действует запрет на порнографические сайты.

Источник: CNN, Reuters

