Поліція в Катманду, столиці Непалу, відкрила вогонь по учасниках протесту біля парламенту, які виступали проти заборони урядом соціальних мереж. Унаслідок інциденту загинули щонайменше 19 людей, ще 145 дістали поранення.

Протест, що відбувся у понеділок, назвали акцією покоління Z, а саме людей, народжених між 1997 та 2010 роками.

Де розташований Непал та що це за країна, читайте в нашому матеріалі.

Непал: розташування на карті світу

Непал – невелика гірська країна в Південній Азії, яка межує з Китаєм на півночі та Індією на півдні, сході та заході. Територія країни займає приблизно 147 тис. кв. км, а більшу її частину покривають Гімалаї.

Саме тут розташована найвища точка планети – гора Еверест, висота якої 8 848 м. Через складний гірський рельєф Непал має численні долини, високогірні плато та річкові системи, які живлять великі ріки Індії та Бангладеш.

Непал на карті світу розташований у північно-східній частині Індійського субконтиненту. Країна має протяжність із заходу на схід приблизно 800 км та з півночі на південь близько 200 км. Вона є природним “мостом” між Тибетом та Індією, що робить її стратегічно важливим регіоном.

Непал розташований у центральній частині Південної Азії, між гірським Тибетом на півночі та Індійською рівниною (Тераї) на півдні. Країна поділяється на три основні географічні зони:

гірську (Гімалаї);

передгірну (Прадеш);

низинну (Тераї).

Така структура робить Непал різноманітним за кліматом та екосистемами.

Непал: столиця

Столиця Непалу – Катманду, яка є найбільшим містом країни. Це політичний, економічний та культурний центр. У Катманду зосереджені урядові установи, університети, музеї та храми.

Місто є популярним туристичним центром і відоме своїми традиційними культурними святами, ремеслами та архітектурою.

Населення Непалу

Населення Непалу становить орієнтовно 30 млн осіб. Країна характеризується великою етнічною та культурною різноманітністю. Основна національність – це непальці, але також проживають тибетці, індійські меншини та інші етнічні групи.

Офіційна мова непальська, але широко розповсюджені регіональні мови. Основна релігія країни — індуїзм, проте тут значна кількість буддистів.

