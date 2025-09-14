Анналена Бербок рассказала, в каком случае ООН отправит миротворцев в Украину
Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая недавно получила новую должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не исключила возможность отправки миротворцев ООН в Украину.
Об этом она рассказала в интервью изданию Bild.
Миротворческая миссия ООН в Украине: какой прогноз Бербок
Глава Генассамблеи подчеркнула, что, учитывая полномасштабную войну России против Украины, подобные миротворческие миссии стали необходимы еще больше, чем когда-либо ранее.
– Если мирное соглашение будет достигнуто, его необходимо оптимально обеспечивать. И если большинство государств-членов скажут, что для этого также нужны “голубые каски” (миротворцы ООН. – Ред.), то это то, что, надеемся, может обеспечить длительный мир, – сообщила она.
Однако Бербок отдельно выделила, что прежде всего, эти мирные переговоры должны состояться, и только потом можно будет говорить о миссии.
Напомним, президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном развертывании в Украине американских частных военных компаний в рамках длительного мирного плана.
Ранее стало известно, что после встречи Коалиции желающих 26 государств согласились развернуть силы в Украине.