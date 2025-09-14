Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая недавно получила новую должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не исключила возможность отправки миротворцев ООН в Украину.

Об этом она рассказала в интервью изданию Bild.

Миротворческая миссия ООН в Украине: какой прогноз Бербок

Глава Генассамблеи подчеркнула, что, учитывая полномасштабную войну России против Украины, подобные миротворческие миссии стали необходимы еще больше, чем когда-либо ранее.

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– Если мирное соглашение будет достигнуто, его необходимо оптимально обеспечивать. И если большинство государств-членов скажут, что для этого также нужны “голубые каски” (миротворцы ООН. – Ред.), то это то, что, надеемся, может обеспечить длительный мир, – сообщила она.

Однако Бербок отдельно выделила, что прежде всего, эти мирные переговоры должны состояться, и только потом можно будет говорить о миссии.

Напомним, президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном развертывании в Украине американских частных военных компаний в рамках длительного мирного плана.

Ранее стало известно, что после встречи Коалиции желающих 26 государств согласились развернуть силы в Украине.

Источник : Bild

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