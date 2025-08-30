Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном развертывании в Украине американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.

США могут направить частные военные компании в Украину

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, американцы могут участвовать в возведении укреплений на передовой, строительстве новых баз и охране американского бизнеса в Украине.

Отмечается, что присутствие американских частных военных компаний станет сдерживающим фактором для российского диктатора Владимира Путина от нарушения возможного прекращения огня.

Источники сообщили, что этот план обсуждается вместе с рядом других гарантий безопасности для Украины, разработанных коалицией добровольцев во главе с Великобританией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана.

В издании отмечают, что окончательные детали плана могут объявить уже 30-31 августа.

Что будет предусматривать план гарантий безопасности для Украины

План гарантий безопасности для Украины будет предусматривать патрулирование воздушного пространства, обучение украинских военных и миссии ВМС в Черном море.

Европейские чиновники заявили, что основная стратегия предотвращения войны в будущем заключается в продолжении восстановления пострадавших в боях Вооруженных сил Украины в главную форму сдерживания.

В плане предусмотрено, что обученные и перевооруженные европейскими союзниками из НАТО украинские воины будут защищать границу на передовой.

Например, Украина могла бы продолжить закупку американских систем, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot или установки Himars, используя средства, предоставляемые европейскими союзниками.

Передовые укрепления и базы поблизости могут быть построены американскими частными военными подрядчиками, как это было сделано в Ираке и Афганистане.

Присутствие американских подрядчиков на территории Украины будет рассматриваться как существенная поддержка для европейских государств, которые хотят заручиться поддержкой Америки в окончательном мирном соглашении.

По словам источников, это усилит сдерживающий эффект против российского нападения из-за опасений ответных действий США.

Европейские чиновники полагают, что такой уровень гарантий со стороны Вашингтона заставит Россию дважды подумать, прежде чем нападать на их войска, размещенные в Украине.

— Перспектива американского военного ответа совершенно отличается от перспективы европейского ответа, — сообщил источник.

Несколько европейских государств предложили создать демилитаризованную буферную зону между украинскими и российскими войсками. Патрулировать ее могут миротворцы, согласованные Киевом и Москвой.

В то же время войска под контролем Европы способны занять более глубокие рубежи, чтобы установить третью линию обороны.

Как отмечает издание, цель переговоров европейских стран — защита воздушного пространства Украины для возобновления коммерческих авиарейсов, начиная с аэропортов на Западе Украины.

Восстановление авиасообщения считают ключевым шагом для оживления экономики и стимулирования возвращения украинцев, которые выехали из страны из-за полномасштабной войны.

Реализация плана может проходить поэтапно: сначала западные аэропорты будут прикрывать истребители и системы ПВО партнеров, а в случае успеха миссия постепенно охватит восточные аэропорты.

Согласно планам, в Черном море планируется запуск военно-морской миссии под руководством Турции для обеспечения безопасности судоходства.

Хотя Украина наладила морские пути для экспорта после первоначальной блокады, но миссия поможет расширить сеть безопасных маршрутов.

Однако среди европейских чиновников остаются сомнения, что планы по гарантиям безопасности удастся реализовать, ведь неизвестно, согласится ли на прекращение огня российский диктатор Владимир Путин, утверждают в издании.

По словам официальных лиц, еще одним предварительным условием для любого европейского развертывания станет предложение поддержки со стороны США в области разведки, рекогносцировки и наблюдения (ISR).

Европейским странам не хватает спутниковых возможностей, необходимых для надлежащего мониторинга прекращения огня.

