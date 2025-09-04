26 стран согласились развернуть свои войска в Украине после окончания войны.

Об этом заявил Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам встречи Коалиции желающих в Париже.

26 стран готовы отправить в Украину военных

По словам Макрона, 26 стран готовы отправить своих военных в Украину или предоставить средства для защиты на земле, море и в воздухе.

По его мнению, основная цель этой кампании — не вести войну против России, а гарантировать мир для Украины. Также послать стратегический сигнал, чтобы предотвратить возобновление боевых действий.

Напомним, в Елисейском дворце в Париже состоялся саммит Коалиции желающих, на котором председательствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Открывая саммит, Макрон заявил, что лидеры собрались, чтобы финализировать надежные гарантии безопасности для Украины и завершить всю работу, которая была проделана в течение последних недель.

Также в Париже прошла видеоконференция с участием американского президента Дональда Трампа, президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также некоторых других участников Коалиции желающих.

