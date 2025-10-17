Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал Украину и РФ остановить войну и “заключить соглашение”.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп выступил с заявлением о завершении войны

Трамп назвал свою встречу с Зеленским “очень интересной и сердечной”.

В то же время он призвал Украину и РФ “остановиться там, где они есть”.

– Я сказал ему (Владимиру Зеленскому, — Ред.), как раньше настоятельно советовал президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно крови пролито, а пределы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны провозгласят победу, пусть история рассудит! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных расходов денег, – отметил Трамп.

Он также в очередной раз заверил, что война в Украине не началась бы, будь он президентом.

