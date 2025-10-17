Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить Дональду Трампу соглашение о поставках крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотники.

Об этом он сообщил журналистам перед встречей с президентом США в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Дроны в обмен на Tomahawk

На вопрос о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk президент США отметил, что это вооружение также необходимо американским войскам, поэтому вопрос требует обсуждения с Зеленским.

На это украинский президент ответил, что война России против Украины является “еще одной технологической войной”, где ракеты Tomahawk могут использоваться в сочетании с “тысячами дронов”.

— Вот почему нам нужны Tomahawk. Но Соединенные Штаты имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но они могут иметь наши тысячи дронов. Вот почему мы можем сотрудничать, мы можем усилить американское производство, — добавил он.

На уточнение, идет ли речь об обмене Tomahawk на украинские дроны, Зеленский ответил утвердительно:

— У нас есть предложение по нашим дронам.

В свою очередь Трамп отметил, что США “заинтересовали бы” украинские беспилотные системы.

Напомним, сейчас проходит встреча между президентами Украины и США в Белом доме. Переговоры были запланированы на 20:00 по киевскому времени, но начались позже.

Они проходят в неформальной обстановке за обедом и закрыты для представителей СМИ.

В 22:00 по Киеву после окончания переговоров Трамп отправится во Флориду.

Вчера президент США провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они договорились о встрече в Будапеште, которая должна состояться ориентировочно через две недели.

