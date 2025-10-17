Президент США Дональд Трамп після переговорів із українським лідером Володимиром Зеленським закликав Україну та РФ зупинити війну та “укласти угоду”.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Трамп виступив із заявою щодо завершення війни

Трамп назвав свою зустріч із Зеленським “дуже цікавою та сердечною”.

Водночас він закликав Україну та РФ “зупинитися там, де вони є”.

– Я сказав йому (Володимиру Зеленському, – Ред.), як раніше настійливо радив президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду! Досить крові пролито, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидві сторони проголосять перемогу, нехай історія розсудить! Більше ніякої стрілянини, жодних смертей, жодних величезних і нераціональних витрат грошей, – зазначив Трамп.

Він також вчергове запевнив, що війна в Україні не розпочалася б, якби він був президентом.

