Нефтеперерабатывающие заводы Индии готовы значительно сократить импорт нефти из России после того, как США ввели новые санкции против Роснефти и Лукойла, а также их дочерних фирм.

Об этом пишут Reuters и Bloomberg.

Индия сокращает импорт нефти из РФ: что известно

Руководители индийских нефтяных компаний отметили, что новые ограничения США сделали дальнейшие поставки нефти из России практически невозможными.

Сейчас смотрят

Исключением может быть разве что компания Nayara Energy, которую частично контролирует Роснефть.

Журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники, что в краткосрочной перспективе санкции приведут к тому, что запланированные на ноябрь и декабрь заказы на нефть теперь будут поступать от других поставщиков.

Также санкции фактически остановили переговоры о покупке российской нефти марки Urals.

– После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки. Но для Индии, которая еще три года назад вообще не покупала российскую нефть, это будет проще, чем для Китая, – прокомментировала ситуацию основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Сейчас Индия – крупнейший покупатель нефти из РФ, которую транспортируют морем. Эта страна импортирует около 1,7 млн баррелей в сутки только в течение этого года.

Издания отмечают, что до 2022 года Индия почти не покупала российскую нефть. Там отдавали предпочтение странам Ближнего Востока, однако после начала полномасштабного вторжения, когда на нефть РФ установили потолок в $60 за баррель, сырье из РФ стало дешевле.

Это побудило Индию значительно увеличить закупки.

Напомним, Минфин США официально объявил о санкциях против нефтяных компаний Роснефть и Лукойл, а также против их дочерних фирм, список которых насчитывает 34 позиции.

Президент США Дональд Трамп надеется, что это подтолкнет Кремль к благоразумию и заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для завершения войны против Украины.

Источник : Bloomberg, Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.