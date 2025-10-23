Нафтопереробні заводи Індії готові значно скоротити імпорт нафти з Росії після того, як США запровадили нові санкції проти Роснефті та Лукойлу, а також їхніх дочірніх фірм.

Про це пишуть Reuters та Bloomberg.

Індія скорочує імпорт нафти РФ: що відомо

Керівники індійських нафтокомпаній зауважили, що нові обмеження США зробили подальше постачання нафти з Росії майже неможливим.

Зараз дивляться

Винятком може бути хіба що компанія Nayara Energy, яку частково контролює Роснефть.

Журналісти повідомляють з посиланнями на власні джерела, що у короткостроковій перспективі санкції призведуть до того, що заплановані на листопад та грудень замовлення на нафту тепер надходитимуть від інших постачальників.

Також санкції фактично зупинили переговори щодо купівлі російської нафти марки Urals.

– Після запровадження цих санкцій індійським нафтовим компаніям доведеться набагато швидше згорнути закупівлі. Але для Індії, яка ще три роки тому взагалі не купувала російську нафту, це буде простіше, ніж для Китаю, – прокоментувала ситуацію засновниця сінгапурської аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Наразі Індія – найбільший покупець нафти з РФ, яку транспортують морем. Ця країна імпортує близько 1,7 млн барелів на добу лише впродовж цього року.

Видання зазначають, що до 2022 року Індія майже не купувала російську нафту. Там надавали перевагу країнам Близького Сходу, однак після початку повномасштабного вторгнення, коли на нафту РФ встановили стелю в $60 за барель, сировина з РФ стала дешевшою.

Це спонукало Індію значно збільшити закупівлі.

Нагадаємо, Мінфін США офіційно оголосив про санкції проти нафтових компаній Роснефть та Лукойл, а також проти їхніх дочірніх фірм, яких налічується 34.

Президент США Дональд Трамп сподівається, що це підштовхне Кремль до розсудливості та змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для завершення війни проти України.

Джерело : Bloomberg, Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.