Представители США все еще готовы встретиться с россиянами, несмотря на санкции против Роснефти и Лукойла, введенные администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил американский государственный секретарь Марко Рубио, передает CNN.

Встреча США с РФ несмотря на санкции: позиция Вашингтона

Рубио отметил, что его предыдущий разговор с российским главой МИД Сергеем Лавровым был “хорошим”, и он хотел бы продолжить обсуждение с ним.

– Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами… Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира, – пояснил госсекретарь США.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп неоднократно за последние несколько месяцев говорил, что в какой-то момент ему придется отреагировать, если прогресса в отношении мирного соглашения с РФ не будет.

– Сегодня он решил что-то сделать, – прокомментировал ситуацию Марко Рубио.

Напомним, Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – Роснефти и Лукойла – и заявил, что почувствовал, что для этого настало время.

Кроме того, американский лидер сообщил, что отменил встречу с лидером Кремля Владимиром Путиным, потому что не чувствует, что это приведет к необходимым результатам.

