США объявили о санкциях против крупнейших производителей нефти в России — компаний Роснефть и Лукойл.

Министерство финансов США заявило, что внесло в черный список нефтяные гиганты ПАО Роснефть и ПАО Лукойл из-за отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине.

В заявлении также говорится, что этот шаг ослабит способность России получать доходы для своей военной машины.

— Сейчас самое время прекратить убийства и немедленно объявить о прекращении огня, — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Министерство финансов США готово принять дальнейшие меры, если это необходимо, чтобы поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению очередной войны.

Акции Лукойла и Роснефти начали падать на фоне введения американских санкций.

Как пишет Bloomberg, это стало самой значительной на данный момент попыткой администрации Белого дома оказать давление на кремлевского диктатора Владимира Путина в связи с войной против Украины.

В издании отмечают, что решение ввести санкции против Роснефти и Лукойла стало поворотом в позиции Трампа, который неоднократно призывал Россию положить конец войне.

Роснефть и Лукойл — две крупнейшие российские нефтедобывающие компании, на долю которых, по оценкам Bloomberg, приходится почти половина всего экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 миллиона баррелей в день в первой половине этого года.

Налоги от нефтегазовой отрасли составляют около четверти федерального бюджета России.

