В Челябинске и Копейске на территории Челябинской области России были слышны мощные взрывы в ночь на 23 октября. Один из взрывов прогремел в районе завода Пластмас, который производит боеприпасы для артиллерии.

Взрыв на заводе в Челябинской области РФ

Отмечается, что завод Пластмасс в Копейске занимается производством промышленных взрывчатых веществ.

Предприятие является одним из ведущих военно-промышленного комплекса России в составе госкорпорации Ростех.

Как известно, завод специализируется на производстве боеприпасов для ствольной и морской артиллерии, а также танковых и самоходных орудий.

Местные паблики предполагают, что был попадание в один из производственных цехов.

Также сообщалось о взрывах в Челябинске на тракторном заводе. Жители России утверждали, что была видна вспышка в небе, а затем прогремели мощные взрывы.

Согласно заявлению местных жителей, взрыв был такой силы, что задрожал дом.

Отмечается, что тракторный завод производит двигатели для танков и входит в санкционные списки ряда стран мира.

