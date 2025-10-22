В Челябинской области РФ произошел взрыв на заводе по производству артиллерийских боеприпасов
В Челябинске и Копейске на территории Челябинской области России были слышны мощные взрывы в ночь на 23 октября. Один из взрывов прогремел в районе завода Пластмас, который производит боеприпасы для артиллерии.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на заявление очевидцев.
Взрыв на заводе в Челябинской области РФ
Отмечается, что завод Пластмасс в Копейске занимается производством промышленных взрывчатых веществ.
Предприятие является одним из ведущих военно-промышленного комплекса России в составе госкорпорации Ростех.
Как известно, завод специализируется на производстве боеприпасов для ствольной и морской артиллерии, а также танковых и самоходных орудий.
Местные паблики предполагают, что был попадание в один из производственных цехов.
Также сообщалось о взрывах в Челябинске на тракторном заводе. Жители России утверждали, что была видна вспышка в небе, а затем прогремели мощные взрывы.
Согласно заявлению местных жителей, взрыв был такой силы, что задрожал дом.
Отмечается, что тракторный завод производит двигатели для танков и входит в санкционные списки ряда стран мира.