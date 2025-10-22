США оголосили про санкції проти найбільших виробників нафти в Росії – компаній Роснефть і Лукойл.

Санкції США проти Роснефті й Лукойлу

Міністерство фінансів США заявило, що внесло до чорного списку нафтові гіганти ПАТ Роснефть і ПАТ Лукойл через відсутність у Росії серйозної прихильності до мирного процесу, спрямованого на припинення війни в Україні.

У заяві також йдеться, що цей крок послабить здатність Росії отримувати доходи для своєї військової машини.

Зараз дивляться

– Зараз саме час припинити вбивства і негайно оголосити про припинення вогню, – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Міністерство фінансів США готове вжити подальших заходів, якщо це необхідно, щоб підтримати зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення чергової війни.

Акції Лукойла і Роснефті почали падати на тлі запровадження американських санкцій.

Як пише Bloomberg, це стало найзначнішою на цю мить спробою адміністрації Білого дому чинити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна у зв’язку з війною проти України.

У виданні зазначають, що рішення запровадити санкції проти Роснефті і Лукойла стало поворотом у позиціях Трампа, який неодноразово закликав Росію покласти край війні.

Роснефть і Лукойл – дві найбільші російські нафтовидобувні компанії, на частку яких, за оцінками Bloomberg, припадає майже половина всього експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 мільйона барелів на день у першій половині цього року.

Податки від нафтогазової галузі становлять близько чверті федерального бюджету Росії.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.