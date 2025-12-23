Служба безопасности во время спецоперации в порту Новороссийск перед подрывом российской подводной лодки поразила противолодочный самолет Ил-38Н.

СБУ поразила самолет Ил-38Н

Как сообщает СБУ, новые детали операции свидетельствуют о ее уникальном характере.

Ключевым этапом стало вывод из строя морского разведывательного самолета Ил-38Н, который мог сорвать планируемую атаку на подводную лодку.

Во время подготовки к удару сотрудники 13 Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н (Sea Dragon) на авиабазе Ейск.

Этот самолет отвечал за морскую разведку и противодействовал работе украинских морских дронов.

Ил-38Н предназначен для поиска подводных лодок, контроля морских акваторий, минирования и нанесения торпедных ударов.

По данным СБУ, в Черном море у России был только один такой самолет, который мог обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели.

Примерная стоимость пораженного самолета составляет около $24 млн.

Как был нейтрализован Ил-38Н

Для нейтрализации самолета СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз.

Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, в результате чего был поврежден также двигатель самолета.

Вывод Ил-38Н из строя обеспечил успешное выполнение главного этапа спецоперации – поражение российской подводной лодки класса Варшавянка в порту Новороссийск.

Опубликованные СБУ кадры атаки на самолет демонстрируют реальный уровень защищенности стратегических объектов РФ, который значительно отличается от официальных заявлений и внутренних отчетов Минобороны РФ.

