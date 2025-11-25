Под ударом был десантный корабль РФ: появились детали атаки на порт Новороссийск
- Украинские силы атаковали порт Новороссийск, нацелившись на военные и логистические объекты РФ.
- По предварительным данным, поврежден большой десантный корабль, стоявший у причала базы ВМС РФ.
- В ходе операции поражены элементы нефтетерминала и позиции российского ПВО.
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела ночную спецоперацию по поражению стратегических военных и логистических объектов в Новороссийске порту в Краснодарском крае РФ.
Об этом Фактам ICTV сообщили собственные источники в СБУ.
В ходе атаки дальнобойными беспилотниками зафиксированы точные попадания по инфраструктуре нефтетерминала, в частности по нефтеналивным стендерам и манифольдам, а также по позициям российских систем ПВО С-300/С-400.
СБУ и Силы обороны поразили десантный корабль РФ
Особое внимание привлекает факт поражения военно-морской базы РФ. По предварительным данным, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала во время атаки.
Этот тип кораблей является ключевым для обеспечения логистики и опрокидывания военной техники Черноморским флотом России.
Операция была проведена бойцами Центра спецопераций Альфа СБУ во взаимодействии с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС Украины.
По словам источника в СБУ, российская противовоздушная оборона во время атаки вела хаотичный огонь и попадала в гражданскую инфраструктуру Новороссийска.
На видео видны моменты, когда ракеты комплекса “Панцирь” попадали в жилые дома.
Порт Новороссийск является главной базой Черноморского флота РФ и вторым по величине центром экспорта нефти. Как отметил источник.
– СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России и ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага, – сообщили источники.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда стратегических объектов окупантов, в частности возможное поражение экспериментального самолета А-60.