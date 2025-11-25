Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела ночную спецоперацию по поражению стратегических военных и логистических объектов в Новороссийске порту в Краснодарском крае РФ.

Об этом Фактам ICTV сообщили собственные источники в СБУ.

В ходе атаки дальнобойными беспилотниками зафиксированы точные попадания по инфраструктуре нефтетерминала, в частности по нефтеналивным стендерам и манифольдам, а также по позициям российских систем ПВО С-300/С-400.

СБУ и Силы обороны поразили десантный корабль РФ

Особое внимание привлекает факт поражения военно-морской базы РФ. По предварительным данным, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала во время атаки.

Этот тип кораблей является ключевым для обеспечения логистики и опрокидывания военной техники Черноморским флотом России.

Операция была проведена бойцами Центра спецопераций Альфа СБУ во взаимодействии с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС Украины.

По словам источника в СБУ, российская противовоздушная оборона во время атаки вела хаотичный огонь и попадала в гражданскую инфраструктуру Новороссийска.

На видео видны моменты, когда ракеты комплекса “Панцирь” попадали в жилые дома.

Порт Новороссийск является главной базой Черноморского флота РФ и вторым по величине центром экспорта нефти. Как отметил источник.

– СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России и ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага, – сообщили источники.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда стратегических объектов окупантов, в частности возможное поражение экспериментального самолета А-60.

