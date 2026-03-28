Ночью в Чапаевске Самарской области во время ракетной тревоги раздались взрывы. Предположительно, был атакован завод по производству взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Ракетный удар по Чапаевску

Как пишет украинский проект CyberBoroshno, проанализировав кадры атаки, Чапаевск атаковали украинские ракеты FP-5 Фламинго.

В ночь на 28 марта жители Чапаевска сообщали о большом количестве взрывов. Очевидцы в соцсетях опубликовали видеокадры с места атаки. На видеозаписях видно, что российские полицейские перекрыли в Чапаевске съезд с ул. Ленина к площадке Полимера/Промсинтеза.

Какое именно предприятие пострадало, пока неизвестно.

Губернатор Самарской области добавил, что пострадавших и повреждений социальных и жилых объектов нет.

Завод Промсинтез производит промышленные взрывчатые вещества, такие как тротил, амонит и нитробензол. Предприятие находится по адресу: ул. Производственная, 4.

Завод Полимер производит оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Его адрес: ул. Куйбышева, 1.

Напомним, что 22 марта ударные дроны атаковали завод Промсинтез. Тогда беспилотник попал в крышу здания одной из мастерских.

Акционерное общество Промсинтез было создано на базе ОАО Полимер как предприятие по производству взрывчатых веществ.

Промсинтез на сегодняшний день является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Компания производит различные взрывчатые вещества от нитробензола до готовых тротиловых шашек, предназначенных для открытых и подземных работ в горнодобывающей промышленности, взрывных работ в забоях и выработках рудников и шахт.

Чапаевск на карте

Город Чапаевск находится более чем в 1800 км от Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1494-е сутки.

