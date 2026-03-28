Вночі у Чапаєвську Самарської області під час ракетної небезпеки пролунали вибухи. Попередньо атаковано завод із виробництва вибухових речовин.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

Ракетний удар по Чапаєвську

Як пише український проєкт CyberBoroshno, проаналізувавши кадри атаки, Чапаєвськ атакували українські ракети FP-5 Фламінго.

У ніч на 28 березня мешканці Чапаєвська повідомляли про велику кількість вибухів. Очевидці в соцмережах опублікували відеокадри з місця атаки. На відеокадрах видно, що російські поліціянти перекрили в Чапаєвську з’їзд з вул. Леніна до майданчика Полімера/Промсинтеза.

Яке саме підприємство постраждало, поки що невідомо.

Губернатор Самарської області додав, що постраждалих і пошкоджень на соціальних, житлових об’єктах немає.

Завод Промсинтез виробляє промислові вибухові речовини, такі як тротил, амоніт та нітробензол. Підприємство знаходиться за адресою вул. Виробнича, 4.

Завод Полімер виробляє зброю та боєприпаси, а також вибухові речовини. Його адреса: вул. Куйбишева, 1.

Нагадаємо, що 22 березня ударні дрони атакували завод Промсинтез. Тоді безпілотник влучив у дах будівлі однієї з майстерень.

Акціонерне товариство Промсинтез створили на базі ВАТ Полімер як підприємство з виробництва вибухових речовин.

Промсинтез на сьогодні є одним із основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Компанія виробляє різні вибухові речовини від нітробензолу до готових тротилових шашок, призначених для відкритих і підземних робіт у гірничій промисловості, вибухових робіт у забоях і виробках рудників і шахт.

Місто Чапаєвськ знаходиться за понад 1800 км від України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.

