Генштаб ВСУ подтвердил поражение Киришского НПЗ в Ленинградской области РФ
В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Кириши Ленинградской области РФ.
Информацию об этом подтвердил Генштаб ВСУ.
Генштаб раскрыл подробности атаки на НПЗ. По предварительной инормации, на территории предприятия вспыхнул пожар. Загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара.
Результаты поражения и масштабы ущерба уточняются.
Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Мощность завода составляет около 20-21 млн тонн нефти в год. Доля предприятия превышает 6% от общего объема нефтепереработки государства-агрессора.
Завод производит широкий перечень нефтепродуктов, в частности топливо, которое используется для обеспечения потребностей вооруженных сил армии РФ.
Напомним, в ночь на 26 марта территория Ленинградской области РФ подверглась массированной атаке беспилотников. Взрывы в Выборге и прилегающих районах раздавались вторую ночь подряд.
Местные жители сообщили как минимум о 10–12 громких звуках, связанных с работой ПВО и полетами беспилотников.
Также в ночь на 26 марта на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс Тор-М1 и складов боеприпасов российских войск.