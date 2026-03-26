В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Кириши Ленинградской области РФ.

Информацию об этом подтвердил Генштаб ВСУ.

ВСУ нанесли удар по Киришскому НПЗ в России

Генштаб раскрыл подробности атаки на НПЗ. По предварительной инормации, на территории предприятия вспыхнул пожар. Загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара.

Сейчас смотрят

Результаты поражения и масштабы ущерба уточняются.

Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Мощность завода составляет около 20-21 млн тонн нефти в год. Доля предприятия превышает 6% от общего объема нефтепереработки государства-агрессора.

Завод производит широкий перечень нефтепродуктов, в частности топливо, которое используется для обеспечения потребностей вооруженных сил армии РФ.

Напомним, в ночь на 26 марта территория Ленинградской области РФ подверглась массированной атаке беспилотников. Взрывы в Выборге и прилегающих районах раздавались вторую ночь подряд.

Местные жители сообщили как минимум о 10–12 громких звуках, связанных с работой ПВО и полетами беспилотников.

Также в ночь на 26 марта на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс Тор-М1 и складов боеприпасов российских войск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.