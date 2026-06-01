Франция задержала подсанкционный танкер РФ в Атлантике — Макрон
В Атлантическом океане ВМС Франции задержали шедший из России подсанкционный танкер Tagor.
Об этом 1 июня сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Задержание российского танкера Tagor: что известно
По словам Эммануэля Макрона, Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер Tagor, который находится под международными ограничениями и направлялся из России.
Операцию провели в Атлантическом океане со строгим соблюдением морского права, отметил Макрон. К ее реализации присоединялись страны-партнеры, в том числе Великобритания.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Президент Франции подчеркнул, что Париж и дальше будет действовать решительно в отношении судов, пытающихся обходить санкции.
— Неприемлемо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет, — заявил он.
По словам французского лидера, такие действия представляют не только политический и санкционный вызов, но и угрозу безопасности судоходства и окружающей среды.
Он подчеркнул, что часть таких танкеров эксплуатируется с нарушением базовых стандартов морской навигации.
Из-за значительного возраста судов, коррозии и износа систем более половины таких танкеров нуждаются в утилизации, что повышает вероятность аварий и масштабных разливов нефти.
Специалисты отмечают, что в случае инцидентов это может привести к серьезной экологической катастрофе в морских акваториях.