Значна частина нафтових танкерів, що працюють у складі “тіньового флоту” для обходу міжнародних санкцій, потребує негайного виведення з експлуатації. Переважна більшість суден цього флоту належить Росії.

Через зношеність суден та недостатнє технічне обслуговування світ може зіткнутися з масштабною екологічною катастрофою.

Про це пише Financial Times.

Загроза екологічної катастрофи від “тіньового флоту” РФ

За оцінками судноброкерської компанії Clarksons, до складу світового “тіньового флоту” входить близько 1 800 суден, з яких приблизно 1 500 є нафтовими або продуктовими танкерами.

Багато з них експлуатуються понад 20 років — це вік, після якого комерційні судна зазвичай списують та відправляють на утилізацію.

Генеральний директор найбільшої у світі компанії з утилізації суден GMS Partnership Аніл Шарма заявив, що значна частина таких танкерів уже не відповідає вимогам безпечної експлуатації.

— Мінімум третину (варто утилізувати, – Ред.), можливо, більше. Я б чесно вважав, що це більше половини, — зазначив він.

За словами Шарми, роки роботи в агресивному морському середовищі призводять до корозії корпусів і зношення критично важливих систем, що суттєво підвищує ризик аварій.

Подібну оцінку ситуації дав і керівник судноплавної компанії CMB Tech Александр Саверіс.

Він назвав стан багатьох суден бомбою уповільненої дії.

— Це бомба уповільненої дії, і я думаю, що всі в судноплавстві це знають. Ці речі не застраховані, погано обслуговуються, мають неякісну команду на борту, це просто аварія, яка чекає свого часу. І насправді це велика несподіванка, що не сталося жодних великих аварій, — наголосив Саверіс.

Попри очевидні ризики, власники підсанкційних танкерів продовжують використовувати їх максимально довго, пише видання.

Причиною є високі прибутки від перевезення нафти в умовах нестабільності на енергетичних ринках та напруженої ситуації в районі Перської затоки.

Водночас утилізацію таких суден ускладнюють санкційні обмеження.

За даними FT, легальні механізми списання та перероблення підсанкційних танкерів залишаються обмеженими, а погодження відповідних процедур може тривати місяцями.

Наразі компанія GMS отримала дозвіл американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) на утилізацію чотирьох санкційних танкерів, пов’язаних з іранським нафтовим сектором.

Додатковим фактором стала ситуація навколо Ормузької протоки. Частина старих танкерів використовується як плавучі сховища для нафти або залишається заблокованою в регіоні через логістичні труднощі.

У галузі очікують, що після нормалізації судноплавства кількість суден, які підуть на перероблення, може різко зрости.

Попри відсутність масштабних катастроф, інциденти з витоками нафти та небезпечні ситуації за участю “тіньового флоту” вже фіксувалися.

Експерти попереджають, що подальше використання старих танкерів збільшує ймовірність серйозної аварії з наслідками для морських екосистем і міжнародного судноплавства.

Варто зазначити, що російський “тіньовий флот” став одним із головних інструментів обходу західних санкцій проти нафтового сектору РФ.

Саме за допомогою мережі старих танкерів Кремль продовжує експортувати нафту до третіх країн, підтримуючи надходження до бюджету, з якого фінансується війна проти України.

Водночас погіршення технічного стану цих суден створює не лише економічні та санкційні ризики, а й потенційну загрозу масштабних екологічних наслідків для морських акваторій у різних регіонах світу.

Раніше ми повідомляли, що російські судна з “тіньового флоту” можуть використовувати Starlink для координації перевезень нафти в обхід санкцій.

Тоді представник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що будь-яке сприяння таким операціям фактично допомагає фінансувати війну проти України, і закликав компанію-власника сервісу реагувати на можливі зловживання.

Також він зазначив, що РФ може застосовувати підміну GPS-сигналів для приховування маршрутів і ускладнення відстеження суден.

