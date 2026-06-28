Аномальная жара во Франции: фиксируется рост смертей на 1000 человек
- Во Франции из-за рекордной жары зафиксировали около 1 000 избыточных смертей с 24 июня, сообщили органы общественного здравоохранения страны.
- Около 85% умерших были людьми в возрасте от 65 лет, а резкий рост смертности фиксировали в частности дома, в больницах и домах для пожилых людей.
- В ряде регионов температура превышала 40°C, что усилило нагрузку на экстренные службы, транспорт и энергетическую инфраструктуру Франции.
Во Франции из-за рекордной жары зафиксировали на тысячу смертей больше, чем ожидалось.
Рекордная смертность во Франции из-за жары
Как сообщило Национальное агентство общественного здоровья страны, данные которого приводит France24, с 24 июня количество смертей во Франции было примерно на 1 000 больше, чем ожидалось на основе показателей предыдущих месяцев.
Большинство тех, кто умер от жары во Франции – люди преклонного возраста. На лиц старше 65 лет приходится около 85% зафиксированных случаев. В службе здравоохранения подчеркнули, что эти данные предварительные и, вероятно, могут быть заниженными.
На этой неделе температура в отдельных регионах Франции превысила 40°C. Из-за этого выросла нагрузка на больницы и экстренные службы, фиксировавшие увеличение количества вызовов.
Самый высокий уровень опасности из-за экстремальной жары объявляли в Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр – Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар.
Ранее сообщалось, что 23-24 июня стали самыми жаркими днями во Франции за всю историю наблюдений.
Из-за аномальной жары в стране также изменяли график движения поездов и временно останавливали работу нескольких реакторов атомных электростанций.