Во Франции из-за рекордной жары зафиксировали на тысячу смертей больше, чем ожидалось.

Рекордная смертность во Франции из-за жары

Как сообщило Национальное агентство общественного здоровья страны, данные которого приводит France24, с 24 июня количество смертей во Франции было примерно на 1 000 больше, чем ожидалось на основе показателей предыдущих месяцев.

Большинство тех, кто умер от жары во Франции – люди преклонного возраста. На лиц старше 65 лет приходится около 85% зафиксированных случаев. В службе здравоохранения подчеркнули, что эти данные предварительные и, вероятно, могут быть заниженными.

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На этой неделе температура в отдельных регионах Франции превысила 40°C. Из-за этого выросла нагрузка на больницы и экстренные службы, фиксировавшие увеличение количества вызовов.

Самый высокий уровень опасности из-за экстремальной жары объявляли в Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр – Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар.

Ранее сообщалось, что 23-24 июня стали самыми жаркими днями во Франции за всю историю наблюдений.

Из-за аномальной жары в стране также изменяли график движения поездов и временно останавливали работу нескольких реакторов атомных электростанций.

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