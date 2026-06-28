У Франції через рекордну спеку зафіксували близько тисячі надлишкових смертей.

Рекордна смертність у Франції через спеку

Як повідомило Національне агентство громадського здоров’я країни, дані якого наводить France24, з 24 червня кількість смертей у Франції була приблизно на 1 000 більшою, ніж очікувалося на основі показників попередніх місяців.

Більшість померлих — люди старшого віку. На осіб віком від 65 років припадає близько 85% зафіксованих випадків. У службі охорони здоров’я наголосили, що ці дані є попередніми та, ймовірно, можуть бути заниженими.

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Цього тижня температура в окремих регіонах Франції перевищила 40°C. Через це зросло навантаження на лікарні та екстрені служби, які фіксували збільшення кількості викликів.

Найвищий рівень небезпеки через екстремальну спеку оголошували в Іль-де-Франс, Новій Аквітанії, Бретані, Центрі – Долині Луари, Нормандії та Пеї-де-ла-Луар.

Раніше повідомлялося, що 23-24 червня стали найспекотнішими днями у Франції за всю історію спостережень.

Через аномальну спеку в країні також змінювали графік руху поїздів та тимчасово зупиняли роботу кількох реакторів атомних електростанцій.

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