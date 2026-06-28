Аномальна спека у Франції: фіксується зростання смертей на 1000 осіб
- У Франції через рекордну спеку зафіксували близько 1 000 надлишкових смертей від 24 червня, повідомили органи громадського здоров’я країни.
- Близько 85% померлих були людьми віком від 65 років, а різке зростання смертності фіксували зокрема вдома, у лікарнях і будинках для літніх людей.
- У низці регіонів температура перевищувала 40°C, що посилило навантаження на екстрені служби, транспорт і енергетичну інфраструктуру Франції.
У Франції через рекордну спеку зафіксували близько тисячі надлишкових смертей.
Рекордна смертність у Франції через спеку
Як повідомило Національне агентство громадського здоров’я країни, дані якого наводить France24, з 24 червня кількість смертей у Франції була приблизно на 1 000 більшою, ніж очікувалося на основі показників попередніх місяців.
Більшість померлих — люди старшого віку. На осіб віком від 65 років припадає близько 85% зафіксованих випадків. У службі охорони здоров’я наголосили, що ці дані є попередніми та, ймовірно, можуть бути заниженими.
Цього тижня температура в окремих регіонах Франції перевищила 40°C. Через це зросло навантаження на лікарні та екстрені служби, які фіксували збільшення кількості викликів.
Найвищий рівень небезпеки через екстремальну спеку оголошували в Іль-де-Франс, Новій Аквітанії, Бретані, Центрі – Долині Луари, Нормандії та Пеї-де-ла-Луар.
Раніше повідомлялося, що 23-24 червня стали найспекотнішими днями у Франції за всю історію спостережень.
Через аномальну спеку в країні також змінювали графік руху поїздів та тимчасово зупиняли роботу кількох реакторів атомних електростанцій.