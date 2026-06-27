Погода в Украине на 10 дней будет меняться под влиянием притока раскаленной воздушной массы из северных районов Африки, которая прошла через Южную и Центральную Европу и уже в ближайшие дни достигнет территории нашей страны. Именно она станет причиной опасной жары, которая охватит большинство регионов в конце июня и в начале июля.

Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV синоптик Наталья Птуха.

Какой будет погода в Украине на 10 дней

В эту субботу, 27 июня, по словам Птухи, будет переходный день перед началом мощной волны жары. Большая часть территории Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому преобладать будет сухая погода без значительных осадков.

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Лишь в северо-восточных и восточных областях в дневные часы местами возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные локальные грозы.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, а на юге страны и в Закарпатье местами до +21°С. В дневные часы воздух прогреется до +25…+30°С, а в западных областях температура местами поднимется до +34°С.

Между тем в воскресенье, 28 июня, в Украине начнётся более ощутимое повышение температурных показателей из-за притока горячего африканского воздуха.

Температура воздуха ночью повысится до +16…+23°С, а дневные максимумы составят +25…+34°С.

Самые высокие показатели ожидаются в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях, где жара будет особенно ощутимой.

Она подчеркнула, что именно с 28 июня Укргидрометцентр прогнозирует начало опасного периода сильной жары.

В понедельник, 29 июня, волна жары охватит практически все Правобережье Украины.

Во многих областях ожидается сильная жара с температурой воздуха +35…+38°С.

Наталья Птуха подчеркнула, что такие температурные показатели являются нетипичными для Украины и могут представлять опасность для населения.

– Необходимо, чтобы люди уделили этому максимальное внимание и учли это в своих планах, ведь подобная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, сбоям в работе железнодорожного и автомобильного транспорта и, конечно же, негативно повлияет на жизнедеятельность населения, – пояснила она.

30 июня, во вторник, сильная жара сохранится в большинстве регионов страны.

Таким образом, последние дни июня пройдут под знаком аномально высоких температур, которые могут иметь ряд негативных последствий для инфраструктуры и здоровья людей.

В среду, 1 июля, в западных и северных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы в дневные часы.

Это будет связано с постепенной перестройкой синоптических процессов, однако жаркая погода по-прежнему будет удерживать свои позиции над большей частью территории страны.

В то же время 2 июля, в четверг, ожидается постепенное ослабление жары.

Температура воздуха днем составит +28…+34°С. Несмотря на то, что погода в Украине останется жаркой, она уже не будет носить столь опасный характер, как в предыдущие дни.

В дальнейшем синоптик прогнозирует постепенное снижение температуры до более комфортных значений.

Согласно консультативному прогнозу Укргидрометцентра, 2 и 6 июля по Украине местами будут идти кратковременные дожди и грозы.

Однако 3 и 4 июля на большинстве территорий обойдется преимущественно без осадков.

Температура воздуха 2 июля ночью будет достигать +18…+24°С, днем — +28…+34°С. В дальнейшем, как ожидается, она будет постепенно снижаться, начиная с западных областей. Ночью до +14…+20°С, днём — до +22…+28°С.

Предупреждение о метеорологических явлениях

28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, 29–30 июня на Правобережье страны ожидается сильная жара – +35…+38°С.

В то же время 27–29 июня в большинстве областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, западную Европу накрыла аномальная жара, которая бьет рекорды, повлекла смерть десятков человек. В ряде стран Европы пришлось закрыть школы, возникли перебои с электроснабжением.

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