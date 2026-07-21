Россия может использовать захваченные украинские дроны для провокаций против стран НАТО, в частности Польши.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, пишет RFM 24.

Россия может нанести удар украинскими дронами по странам НАТО

Сценарий российской операции “под чужим флагом” стал одной из тем заседания Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности Польши.

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По словам министра, подобная операция может выглядеть следующим образом: над Польшей или другими государствами восточного фланга НАТО появится рой беспилотников с маркировкой, указывающей на их принадлежность к украинской армии.

— Мы уже сталкивались с провокациями с использованием дронов, поэтому видели, на что способна Российская Федерация. Именно поэтому наша бдительность и предупреждение о возможности таких действий являются важным элементом, — заявил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны добавил, что потенциальными целями такой операции могут стать Польша, страны Балтии, Финляндия и Румыния.

Он заверил, что военные, пограничная служба, полиция, спецслужбы и союзники на восточном фланге НАТО координируют свои действия.

Польское правительство сотрудничает с Вооруженными силами Украины в сфере защиты воздушного пространства.

Говоря об охране границ, Косиняк-Камыш отметил, что “никому не удалось незаконно пересечь польско-белорусскую границу”.

Министр добавил, что во время заседания комитета также обсуждались вопросы кибербезопасности и усиления дезинформационных кампаний.

Косиняк-Камыш заявил, что правительство успешно противодействует российской пропаганде.

— Мы не справимся, если российскую пропаганду будут распространять сами поляки, мы сами. Именно тогда возникает огромная опасность. Призываю всех тщательно проверять источники информации, — подчеркнул глава Минобороны Польши.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить операцию “под чужим флагом”, в ходе которой использует украинские беспилотники для провокации.

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