РФ может готовить операцию под чужим флагом, использовав украинские дроны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский о подготовке Россией операции под чужим флагом

Во время визита в США глава польского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Польша ожидает подобную российскую провокацию, и добавил, что ключевую роль в ней могут сыграть украинские дроны, пишет издание Polsat News.

– Путин даже сказал что-то подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение, – сообщил Сикорский.

Он сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к подобным действиям, “потому что он в отчаянии и проигрывает”.

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— Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанцию ​​на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Владимиру Путину такое: Мы знаем, что ты планируешь, не делай этого, – подчеркнул министр.

По мнению Сикорского, России не хватает средств, чтобы сейчас атаковать Польшу, однако Москва может прибегнуть к провокациям против страны.

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