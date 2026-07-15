Россия может готовить провокацию с украинскими дронами — Сикорский
- РФ хочет прибегнуть к провокациям, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин не может победить на поле боя.
- Как сообщает Радослав Сикорский, Кремль планирует применить украинские дроны для нападения на страну-члена НАТО или Россию.
- Таким образом, Россия будет оправдывать свои дальнейшие удары, отметил глава МИД Польши.
РФ может готовить операцию под чужим флагом, использовав украинские дроны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский о подготовке Россией операции под чужим флагом
Во время визита в США глава польского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Польша ожидает подобную российскую провокацию, и добавил, что ключевую роль в ней могут сыграть украинские дроны, пишет издание Polsat News.
– Путин даже сказал что-то подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение, – сообщил Сикорский.
Он сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к подобным действиям, “потому что он в отчаянии и проигрывает”.
— Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанцию на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Владимиру Путину такое: Мы знаем, что ты планируешь, не делай этого, – подчеркнул министр.
По мнению Сикорского, России не хватает средств, чтобы сейчас атаковать Польшу, однако Москва может прибегнуть к провокациям против страны.