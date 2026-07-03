США передали Польше разведывательную информацию о возможной подготовке Россией вооруженной провокации на территории страны или вблизи ее границ. По данным источников, близких к президенту Польши Каролю Навроцкому, Кремль хочет проверить готовность НАТО к коллективному ответу и ослабить поддержку Украины.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на польские и европейские источники в сфере безопасности.

Возможная провокация РФ в Польше

По информации собеседников издания, Москва может прибегнуть к гибридным сценариям уже в ближайшие месяцы. Среди возможных вариантов называют: атаки беспилотниками на объекты критической инфраструктуры, имитацию воздушных ударов или локальные инциденты в приграничных районах, которые вынудят Польшу задействовать силы противовоздушной обороны.

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В польских спецслужбах также не исключают более опасного развития событий, в частности проникновения на территорию Польши небольших подразделений российских или беларусских военных. По одному из возможных сценариев, Кремль мог бы объяснить такой шаг технической ошибкой, сбоем GPS или якобы проведением спасательной операции.

Как отмечают источники польского издания Onet, Москва ожидает, что союзники по НАТО выберут дипломатический путь урегулирования, а не военный ответ. В Кремле могли бы использовать это как доказательство слабости блока и попытаться добиться уступок, в частности сокращения или прекращения военной помощи Украине.

По словам собеседников The Telegraph, американская сторона регулярно информирует Варшаву о потенциальных рисках для восточного фланга НАТО. Опасения относительно возможной российской провокации также подтвердили источники в Министерстве обороны Польши, в странах Балтии и среди дипломатов государств-членов Североатлантического альянса.

В то же время польские власти подчеркивают, что уже отрабатывали подобные сценарии во время военных учений и готовы реагировать в случае угрозы. В НАТО, в свою очередь, неоднократно заявляли, что любое нападение на государство-член повлечет за собой коллективный ответ.

По оценке источников издания, Россия вряд ли способна начать масштабную войну против НАТО, поскольку у нее нет военных ресурсов — все они задействованы в войне в Украине. Именно поэтому наиболее вероятными считаются гибридные провокации.

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