Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных 50-процентных пошлин на отдельные категории товаров, импортируемых из Канады.

Об этом сообщает Белый дом и BBC.

Новые пошлины для Канады

В Белом доме заявили, что решение стало ответом на “дискриминационное отношение” Оттавы к американским экспортерам.

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Новые таможенные тарифы касаются ряда категорий канадской продукции – от вина и цемента до хоккейных клюшек. В то же время, под действие пошлин не попадают энергоносители, калийные удобрения, рыба, критически важные минералы и ряд других товаров. Ограничения вступят в силу через 30 дней после заключения указов.

В Белом доме объяснили, что президент воспользовался полномочиями, предусмотренными разделом 338 Закона о пошлинах 1930 года. Эта норма позволяет вводить дополнительные пошлины, если другая страна ставит американских экспортеров в менее выгодное положение по сравнению с поставщиками из других стран.

По данным администрации США, Канада применяет тарифные ограничения и квоты по отношению к американским автомобилям, в то же время не вводя аналогичных барьеров для других стран. В Вашингтоне также утверждают, что подобные правила стимулируют американских автопроизводителей переносить производство в Канаду.

В Белом доме отмечают, что с апреля 2025 по март 2026 импорт автомобилей из США в Канаду сократился примерно на 22%, или на $5,6 млрд, тогда как поставки машин из других стран выросли.

Еще одним доводом Вашингтона стали ограничения на продажу американского алкоголя. В Белом доме говорят, что почти все канадские провинции и территории прекратили закупать алкоголь из США, не применяя аналогичных мер к продукции других государств. Из-за этого, как утверждают, импорт американского алкоголя в Канаду за год сократился примерно на 81% или на $582 млн.

США обвиняют Канаду в более жестких квотах на импорт американского сыра по сравнению с аналогичными условиями для продукции из Европейского Союза.

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя решение Вашингтона, заявил, что Оттава готова активизировать торговые переговоры с США в ближайшие недели.

Торговое противостояние между США и Канадой продолжается с 2025 года. Тогда Канада в ответ на американские пошлины ввела 25-процентные тарифы на импорт товаров из США общей стоимостью около 30 млрд. канадских долларов. Часть этих пошлин впоследствии была отменена, однако тарифы на американские автомобили, сталь и алюминий остаются.

В то же время Верховный суд США признал незаконными некоторые глобальные пошлины, введенные Трампом. Однако нынешние решения приняты по другой норме законодательства, которая до сих пор не проходила судебную проверку.

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