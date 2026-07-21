Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі категорії товарів, що імпортуються з Канади.

Про це повідомляють Білий дім та BBC.

Нові мита для Канади

У Білому домі заявили, що рішення стало відповіддю на “дискримінаційне ставлення” Оттави до американських експортерів.

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Нові митні тарифи стосуються низки категорій канадської продукції — від вина та цементу до хокейних ключок. Водночас під дію мит не потрапляють енергоносії, калійні добрива, риба, критично важливі мінерали та низка інших товарів. Обмеження набудуть чинності через 30 днів після підписання указів.

У Білому домі пояснили, що президент скористався повноваженнями, передбаченими розділом 338 Закону про мита 1930 року. Ця норма дозволяє запроваджувати додаткові мита, якщо інша країна ставить американських експортерів у менш вигідне становище порівняно з постачальниками з інших держав.

За даними адміністрації США, Канада застосовує тарифні обмеження та квоти щодо американських автомобілів, водночас не вводячи аналогічних бар’єрів для інших країн. У Вашингтоні також стверджують, що такі правила стимулюють американських автовиробників переносити виробництво до Канади.

У Білому домі зазначають, що з квітня 2025 року по березень 2026 року імпорт автомобілів зі США до Канади скоротився приблизно на 22%, або на $5,6 млрд, тоді як постачання машин з інших країн зросли.

Ще одним аргументом Вашингтона стали обмеження на продаж американського алкоголю. У Білому домі говорять, що майже всі канадські провінції та території припинили закуповувати алкоголь із США, не застосовуючи аналогічних заходів до продукції інших держав. Через це, як стверджують, імпорт американського алкоголю до Канади за рік скоротився приблизно на 81%, або на $582 млн.

Також США звинувачують Канаду у більш жорстких квотах на імпорт американського сиру порівняно з аналогічними умовами для продукції з Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що Оттава готова активізувати торговельні переговори зі США найближчими тижнями.

Торговельне протистояння між США та Канадою триває ще з 2025 року. Тоді Канада у відповідь на американські мита запровадила 25-відсоткові тарифи на імпорт товарів зі США загальною вартістю близько 30 млрд канадських доларів. Частину цих мит згодом скасували, однак тарифи на американські автомобілі, сталь та алюміній залишаються.

Водночас Верховний суд США визнав незаконними деякі глобальні мита, запроваджені Трампом. Однак нинішні рішення ухвалені за іншою нормою законодавства, яка досі не проходила судової перевірки.

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