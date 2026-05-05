Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин на европейские автомобили и грузовики. По его словам, решение принято из-за якобы невыполнения ЕС условий ранее согласованного торгового соглашения.

Новые пошлины Трампа против ЕС: что известно

В посте в соцсети Truth Social Трамп отметил, что уже на следующей неделе США повысят тарифы на европейские автомобили и грузовой транспорт.

Он утверждает, что ЕС не соблюдает договоренности, достигнутые в рамках торгового соглашения, поэтому Вашингтон вынужден реагировать экономическими мерами.

По словам американского президента, ставка пошлины на автомобили и грузовики из ЕС вырастет до 25% вместо действующих 15%. Новые пошлины Трампа на автомобили из ЕС не коснутся тех автопроизводителей, которые локализуют производство на территории США.

Трамп также подчеркнул, что в Соединенных Штатах активно развивается автомобильная промышленность.

По его словам, в стране строится ряд новых заводов, в которые уже инвестировано более $100 млрд. Он назвал это рекордным показателем для американского автопрома и подчеркнул, что предприятия создают рабочие места для граждан США.

Реакция Европарламента на пошлины Трампа против Европейского Союза

В Европейском Союзе резко отреагировали на заявление Трампа. Председатель Комитета Европарламента по международной торговле Берн Ланге назвал идею введения 25% пошлин на европейские автомобили неприемлемой.

Он подчеркнул, что утверждения о невыполнении ЕС торгового соглашения не соответствуют реальному положению дел. По его словам, европейская сторона продолжает соблюдать достигнутые договоренности и работает над завершением соответствующих процедур.

Европейский чиновник также заявил, что проблемы с выполнением соглашений возникают не со стороны ЕС. Он напомнил о ранее введенных США ограничениях на более чем 400 видов стальной и алюминиевой продукции, а также о других торговых мерах, которые уже вызвали напряженность в отношениях между сторонами.

По его мнению, подобные шаги свидетельствуют о непоследовательности американской торговой политики и создают дополнительную неопределенность для международных партнеров. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что ЕС должен сохранять твердую и четкую позицию в ответ на новые тарифные решения Вашингтона.

Усиление тарифного давления на ЕС

В 2025 году Дональд Трамп начал масштабный пересмотр торговой политики США, сосредоточившись на усилении тарифного давления на ключевых экономических партнеров, среди которых особое место занял Европейский Союз.

Вашингтон публично допускал введение высоких, до 30%, пошлин на широкий спектр европейского импорта, параллельно повышая тарифные ставки на автомобильную продукцию, металлургию и другие стратегические товары.

В ответ Брюссель начал разрабатывать пакет зеркальных мер, предусматривавший многомиллиардные контрпошлины на американский экспорт.

После нескольких месяцев интенсивных переговоров в июле 2025 года стороны достигли рамочного торгового соглашения, которое представили как компромиссный вариант для предотвращения эскалации до полноценного торгового конфликта. В рамках этого соглашения США ввели единый базовый тариф на уровне 15% для значительной части европейских товаров.

Этот тарифный режим охватил ряд ключевых секторов, в частности автомобильную промышленность и автокомпоненты, фармацевтическую продукцию, полупроводники и другие критически важные категории импорта из ЕС. В свою очередь, Европейский Союз согласился на частичную либерализацию своего рынка, в частности, путем отмены или существенного снижения пошлин на отдельные группы американских промышленных товаров.

Кроме того, Брюссель взял на себя обязательство расширить закупки энергоносителей из США и увеличить объемы инвестиций в американскую экономику, что стало частью общего пакета взаимных уступок между сторонами.

