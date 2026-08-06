Разведывательное сотрудничество между США и Украиной вернулось к предыдущему высокому уровню, что помогает Киеву усиливать позиции на поле боя и наносить более результативные удары по целям в России.

Об этом пишет Politico со ссылкой на американских сенаторов, дипломатов и экспертов.

США и Украина возобновили интенсивный обмен разведданными

Сенатор-демократ Марк Уорнер, который входит в руководство комитета Сената США по разведке, заявил, что видит признаки улучшения обмена информацией между Вашингтоном и Киевом.

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– Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась, – сказал он.

По словам Уорнера, использование Украиной дальнобойных ракет и беспилотников позволяет наносить удары вглубь российской территории и укреплять позиции украинских войск.

Республиканские сенаторы Джон Корнин и Роджер Викер также подтвердили, что разведывательное взаимодействие усилилось в стратегически важный момент.

— Все любят победителей, и, похоже, Украина изменила ход событий, — заявил Корнин.

Сенатор-демократ Тим ​​Кейн также сообщил, что во время последнего визита в Украину отметил большую уверенность в коммуникации между Киевом и Вашингтоном.

Удары по России стали более эффективными

Представитель Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что американские разведывательные данные существенно повысили эффективность украинских атак.

По его словам, такие удары стали частью более широкой стратегии, призванной создать для России реальные экономические и военные потери и заставить Кремль вернуться к переговорам.

Американские системы раннего предупреждения также продолжают предоставлять Украине информацию о будущих российских ракетных атаках.

Переговоры остаются в тупике

Усиление позиций Украины происходит на фоне застоя мирных переговоров при посредничестве США.

Как отмечает Politico, администрация Дональда Трампа в последнее время была больше сосредоточена на войне в Иране, поэтому украинский вопрос оказался ниже в списке приоритетов.

В то же время успехи Украины на поле боя могли улучшить отношение Трампа к президенту Владимиру Зеленскому.

В Белом доме не уточнили, был ли официально расширен обмен разведданными с Украиной. Там лишь подчеркнули, что президент США стремится к скорейшему завершению войны.

ЦРУ и Офис директора национальной разведки США не ответили на запросы о комментарии.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст отметил, что сотрудничество взаимовыгодное, поскольку Вашингтон также получает ценные разведывательные данные от Киева.

Напомним, что в начале марта 2025 года США временно приостанавливали обмен разведывательными данными с Украиной. Это произошло после конфликта Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

Впрочем, ограничение действовало недолго: 11 марта 2025 года США согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными после переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

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