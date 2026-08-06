Розвідувальна співпраця між США та Україною повернулася до попереднього високого рівня, що допомагає Києву посилювати позиції на полі бою та завдавати результативніших ударів по цілях у Росії.

Про це пише Politico з посиланням на американських сенаторів, дипломатів та експертів.

США та Україна відновили інтенсивний обмін розвідданими

Сенатор-демократ Марк Ворнер, який входить до керівництва комітету Сенату США з розвідки, заявив, що бачить ознаки покращення обміну інформацією між Вашингтоном і Києвом.

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– Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася, — сказав він.

За словами Ворнера, використання Україною далекобійних ракет і безпілотників дозволяє завдавати ударів углиб російської території та зміцнювати позиції українських військ.

Республіканські сенатори Джон Корнін і Роджер Вікер також підтвердили, що розвідувальна взаємодія посилилася у стратегічно важливий момент.

– Усі люблять переможців, і схоже, що Україна змінила перебіг подій, — заявив Корнін.

Сенатор-демократ Тім Кейн також повідомив, що під час останнього візиту до України помітив більшу впевненість у комунікації між Києвом і Вашингтоном.

Удари по Росії стали ефективнішими

Представник Інституту вивчення війни Джордж Баррос заявив, що американські розвідувальні дані суттєво підвищили ефективність українських атак.

За його словами, такі удари стали частиною ширшої стратегії, покликаної створити для Росії реальні економічні та військові втрати й змусити Кремль повернутися до переговорів.

Американські системи раннього попередження також продовжують надавати Україні інформацію про майбутні російські ракетні атаки.

Переговори залишаються у глухому куті

Посилення позицій України відбувається на тлі застою мирних переговорів за посередництва США.

Як зазначає Politico, адміністрація Дональда Трампа останнім часом була більше зосереджена на війні в Ірані, через що українське питання опинилося нижче у списку пріоритетів.

Водночас успіхи України на полі бою могли покращити ставлення Трампа до президента Володимира Зеленського.

У Білому домі не уточнили, чи було офіційно розширено обмін розвідданими з Україною. Там лише наголосили, що президент США прагне якнайшвидшого завершення війни.

ЦРУ та Офіс директора національної розвідки США не відповіли на запити про коментар.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що співпраця є взаємовигідною, оскільки Вашингтон також отримує цінні розвідувальні дані від Києва.

Нагадаємо, що на початку березня 2025 року США тимчасово призупиняли обмін розвідувальними даними з Україною. Це сталося після конфліктної зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.

Втім, обмеження діяло недовго: 11 березня 2025 року США погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими після переговорів американської й української делегацій у Саудівській Аравії.

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