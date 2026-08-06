Сегодня украинские дальнобойные возможности снова нанесли удар по источникам нефтяных доходов России, за счет которых Кремль финансирует войну и убийства украинцев. Речь идет о НПЗ в Башкортостане и Ярославской области.

Зеленский о дальнобойных санкциях против РФ

Силы обороны Украины поразили объекты агрессора на расстоянии более 1 300 км от линии фронта, в частности в Башкортостане, заявил президент Владимир Зеленский. Там под удар попал нефтеперерабатывающий завод Башнефть-Новойл.

Также был поражен НПЗ Славнефть-Янос в Ярославской области, что почти в 700 км от украинской границы.

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Результативными были и ответные действия на российскую агрессию в Черном море. В частности, поражены два военных сторожевых катера, а также суда российского “теневого флота”.

– Благодарю всех воинов Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и этим усиливают шансы на дипломатию. Россия должна выбрать мир, – написал он в Telegram.

СБУ дала подробности поражения Славнефть-ЯНОС

Служба безопасности совместно с другими составляющими Сил обороны нанесла удары по нефтеперерабатывающему заводу Славнефть-ЯНОС в российском Ярославле.

В результате атаки украинских беспилотников на территории завода прогремело как минимум шесть взрывов. Очаги возгорания возникли в четырех разных частях предприятия, сообщили в СБУ.

По предварительным данным, повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к ее разливу. Два из этих резервуаров охватил огонь.

Повреждения получили ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, где также вспыхнули пожары.

В результате ударов дронов СБУ по территории порта в Керчи во временно оккупированном Крыму повреждены два патрульных корабля проекта 10410 (Светляк) береговой охраны ФСБ РФ — Балаклава и Керчь.

Напомним, в ночь на 6 августа Ярославская область РФ подверглась массированной атаке дронов, под удар попал НПЗ Славнефть-Янос. Местные жители отмечали, что атака была беспрецедентной по своим масштабам и не похожей на предыдущие удары по региону.

Известно, что нефтеперерабатывающий завод входит в список крупнейших НПЗ России и имеет мощность около 15 млн тонн нефти в год.

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