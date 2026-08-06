Ирина Гамалий, редактор сайта
Более 1 300 км от линии фронта: подтверждены удары по НПЗ РФ в Ярославле и Башкортостане
- Президент Владимир Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах Украины по нефтяным объектам России.
- Под удар попали НПЗ в Башкортостане и Ярославской области, связанные с нефтяными доходами Кремля.
- По словам Зеленского, подобные действия усиливают давление на РФ и увеличивают шансы на дипломатию.
Сегодня украинские дальнобойные возможности снова нанесли удар по источникам нефтяных доходов России, за счет которых Кремль финансирует войну и убийства украинцев. Речь идет о НПЗ в Башкортостане и Ярославской области.
Зеленский о дальнобойных санкциях против РФ
Силы обороны Украины поразили объекты агрессора на расстоянии более 1 300 км от линии фронта, в частности в Башкортостане, заявил президент Владимир Зеленский. Там под удар попал нефтеперерабатывающий завод Башнефть-Новойл.
Также был поражен НПЗ Славнефть-Янос в Ярославской области, что почти в 700 км от украинской границы.
Результативными были и ответные действия на российскую агрессию в Черном море. В частности, поражены два военных сторожевых катера, а также суда российского “теневого флота”.
– Благодарю всех воинов Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и этим усиливают шансы на дипломатию. Россия должна выбрать мир, – написал он в Telegram.
СБУ дала подробности поражения Славнефть-ЯНОС
Служба безопасности совместно с другими составляющими Сил обороны нанесла удары по нефтеперерабатывающему заводу Славнефть-ЯНОС в российском Ярославле.
В результате атаки украинских беспилотников на территории завода прогремело как минимум шесть взрывов. Очаги возгорания возникли в четырех разных частях предприятия, сообщили в СБУ.
По предварительным данным, повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к ее разливу. Два из этих резервуаров охватил огонь.
Повреждения получили ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, где также вспыхнули пожары.
В результате ударов дронов СБУ по территории порта в Керчи во временно оккупированном Крыму повреждены два патрульных корабля проекта 10410 (Светляк) береговой охраны ФСБ РФ — Балаклава и Керчь.
Напомним, в ночь на 6 августа Ярославская область РФ подверглась массированной атаке дронов, под удар попал НПЗ Славнефть-Янос. Местные жители отмечали, что атака была беспрецедентной по своим масштабам и не похожей на предыдущие удары по региону.
Известно, что нефтеперерабатывающий завод входит в список крупнейших НПЗ России и имеет мощность около 15 млн тонн нефти в год.