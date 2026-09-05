Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен вступила в публичный спор с экспремьером Франции Эдуаром Филиппом из-за позиции ее партии по поддержке Украины.

Спор Ле Пен и Филиппа

Спор стал публичным после заявления вице-президента партии Национальное объединение Луи Алио, который в эфире телеканала BFMTV заявил, что в случае прихода ультраправых к власти Франция может прекратить помощь Украине.

По словам Алио, французские системы здравоохранения и образования, а также экономика страны якобы находятся на грани истощения, в то время как средства продолжают направлять на военную поддержку Киева.

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На заявление резко отреагировал Эдуар Филипп. Глава партии Горизонты и конкурент Ле Пен на выборах заявил в соцсети X, что прекращение помощи Украине играет на руку России.

Филипп подчеркнул, что ослабление Украины представляет угрозу безопасности Франции и Европы. По его словам, он сделает все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

— Национальное объединение изменило свою позицию почти по всему, кроме поддержки режима Путина вопреки французским и европейским интересам. Ослабление Украины, как желает Марин Ле Пен, чревато безопасностью Европы и Франции. Я сделаю все возможное, чтобы предотвратить это, — написал Эдуар Филипп.

В ответ Ле Пен обвинила экс-премьера в провальной внешней и внутренней политике. Она заявила, что с начала полномасштабной войны призвала не продолжать боевые действия, а проводить международную мирную конференцию и дипломатическое урегулирование.

Ле Пен также напомнила Филиппу о его работе в правительстве Эммануэля Макрона и контактах французских властей с российским руководством. В частности, она вспомнила о приеме Владимира Путина в Версальском дворце и Форт-де-Брегансон, а также о встрече с российским премьером в Гавре в 2019 году.

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