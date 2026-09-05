Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен вступила у публічну суперечку з експрем’єром Франції Едуаром Філіппом через позицію її партії щодо підтримки України.

Суперечка Ле Пен та Філіппа

Суперечка стала публічною після заяви віцепрезидента партії Національне об’єднання Луї Аліо, який в ефірі телеканалу BFMTV заявив, що у разі приходу ультраправих до влади Франція може припинити допомогу Україні.

За словами Аліо, французькі системи охорони здоров’я та освіти, а також економіка країни нібито перебувають на межі виснаження, тоді як кошти продовжують спрямовувати на військову підтримку Києва.

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На заяву різко відреагував Едуар Філіпп. Голова партії Горизонти та конкурент Ле Пен на виборах заявив у соцмережі X, що припинення допомоги Україні грає на руку Росії.

Філіпп наголосив, що послаблення України становить загрозу для безпеки Франції та Європи. За його словами, він зробить усе можливе, щоб не допустити такого сценарію.

— Національне об’єднання змінило свою позицію майже з усього, окрім підтримки режиму Путіна всупереч французьким та європейським інтересам. Ослаблення України, як бажає Марін Ле Пен, загрожує безпеці Європи та Франції. Я зроблю все можливе, щоб запобігти цьому, — написав Едуар Філіпп.

У відповідь Ле Пен звинуватила експрем’єра у провальній зовнішній та внутрішній політиці. Вона заявила, що від початку повномасштабної війни закликала не до продовження бойових дій, а до проведення міжнародної мирної конференції та дипломатичного врегулювання.

Ле Пен також нагадала Філіппу про його роботу в уряді Еммануеля Макрона та контакти французької влади з російським керівництвом. Зокрема, вона згадала прийом Володимира Путіна у Версальському палаці та Форт-де-Брегансон, а також зустріч із російським прем’єром у Гаврі у 2019 році.

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