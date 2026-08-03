Франция готовится к очередным президентским выборам, которые определят нового главу государства после завершения второго президентского срока Эммануэля Макрона.

Действующий президент не может баллотироваться, поэтому борьба за Елисейский дворец развернется между новыми претендентами.

Узнавайте на Фактах ICTV, когда выборы президента во Франции будут, по какой системе французы выбирают главу государства и кто уже заявил об участии в гонке.

Сейчас смотрят

Когда президентские выборы во Франции в 2027 году

Согласно Конституции Франции, президентские выборы должны пройти незадолго до завершения полномочий действующего главы государства. Президентский срок Эммануэля Макрона истекает 13 мая 2027 года, поэтому голосование должно пройти за 20-35 дней до этой даты.

В стране уже определили, когда президентские выборы во Франции:

18 апреля 2027 года пройдет первый тур президентских выборов;

2 мая 2027 года состоится второй тур, если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов в первом.

Для Украины результаты этих выборов имеют большое значение, поскольку Франция остается одним из ключевых партнеров Киева в сфере безопасности, военной поддержки и европейской политики.

Почему Макрон не будет участвовать в выборах

Одной из главных особенностей кампании станет отсутствие в бюллетене действующего президента.

Французская Конституция запрещает одному лицу занимать пост президента более двух сроков подряд. Эммануэль Макрон был избран главой государства в 2017 и 2022 годах, поэтому третий раз подряд выдвигать свою кандидатуру он не имеет права.

Поэтому политические силы уже начали определяться со своими новыми кандидатами.

Как проходят президентские выборы во Франции

Французская система президентских выборов двутуровая и используется еще с 1962 года.

Сначала все кандидаты принимают участие в первом туре. Если кто-то сразу получает более 50% голосов избирателей, он автоматически становится президентом.

Впрочем, на практике это случается очень редко. Если абсолютного большинства нет, через две недели проводится второй тур, в котором соревнуются только два кандидата, набравшие наибольшую поддержку. Победителем становится тот, кто получает более половины голосов.

Голосовать могут граждане Франции, которым на день выборов уже исполнилось 18 лет.

Какие требования к кандидатам

Самого желания участвовать в президентской гонке недостаточно.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом, претендент должен получить поддержку не менее 500 выборных должностных лиц. Речь идет о мэрах, депутатах парламента, сенаторах, депутатах Европарламента, членах региональных советов и других выборных представителях.

Однако закон устанавливает дополнительные требования:

подписи должны представлять не менее 30 департаментов Франции;

из одного департамента разрешено привлечь не больше 50 подписантов.

Президентские выборы во Франции 2027 года: кандидаты

Пока кампания еще не стартовала, однако несколько известных французских политиков уже заявили о своих президентских амбициях. Это не исчерпывающий список кандидатов, а только самые популярные персоны, которые уже заявили об участии в выборах.

Марин Ле Пен

Одной из главных претенденток остается лидер ультраправого политического лагеря Марин Ле Пен.

По информации Reuters, в июле она объявила о намерении снова баллотироваться на пост президента после того, как апелляционный суд открыл ей возможность участвовать в выборах.

По результатам предыдущих социологических опросов именно у Ле Пен сейчас самый высокий уровень поддержки среди потенциальных кандидатов.

В случае победы эксперты прогнозируют заметное смещение французской политики вправо и возможный пересмотр отдельных направлений внешней политики Парижа.

Габриель Атталь

От президентской партии Возрождения кандидатом станет бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

О своем участии в выборах он сообщил 22 мая 2026 во время поездки на юг страны.

37-летний Атталь считается политическим преемником Макрона и, вероятнее всего, будет представлять курс нынешней власти.

Жан-Люк Меланшон

О намерении снова сразиться за президентский пост также заявил лидер левой партии Непокоренная Франция Жан-Люк Меланшон.

Он объявил об участии в мае 2026 года. Если его кандидатуру зарегистрируют, это станет уже четвертой попыткой Меланшона возглавить Францию.

Предстоящие выборы во Франции в 2027 году предположительно станут одними из самых важных за последние годы. Впервые после двух каденций Эммануэля Макрона страна получит нового президента.

Борьба между представителями правого, центристского и левого политических лагерей может оказать существенное влияние как на внутреннюю политику Франции, так и на ее роль в ЕС, НАТО и поддержке Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.