Венгрия снова заблокировала открытие новых кластеров для вступления Украины в ЕС
- Робоча група Ради ЄС з питань розширення 8 вересня не змогла затвердити результати скринінгу 2 та 3 переговорних кластерів для України.
- Угорщина продовжує виступати проти подальшого просування України.
Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 8 сентября не утвердила результаты скрининга второго и третьего переговорных кластеров для Украины.
Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на источники во вторник, 8 сентября.
Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров для Украины
Один из европейских дипломатов отметил, что позиции стран-членов ЕС остались без изменений. Венгрия продолжает блокировать дальнейшее продвижение Украины и открытие двух переговорных кластеров.
— Государства-члены не изменили свои позиции, Венгрия не соглашается продвигаться дальше с открытием кластеров 2 и 3 для Украины, — сообщил собеседник издания.
Подобная ситуация возникла и в отношении Молдовы. В июле Венгрия заявляла о готовности согласовать результаты скрининга третьего кластера для Кишинева.
Однако другие страны ЕС пока не поддержали отдельное продвижение Украины и Молдовы в переговорном процессе по вступлению в Евросоюз.
Напомним, 1 сентября во время первого после летнего перерыва заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения венгерская делегация снова отказалась утвердить результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины.
3 сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина сейчас не соответствует условиям для вступления в ЕС.
По его словам, евроинтеграция Украины должна проходить по общим правилам, без исключений или ускоренных процедур.
Официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой Основы состоялось 15 июня в Люксембурге.
14 июля Европейский Союз официально открыл шестой переговорный кластер с Украиной, посвященный внешним отношениям.