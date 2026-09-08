Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 8 сентября не утвердила результаты скрининга второго и третьего переговорных кластеров для Украины.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на источники во вторник, 8 сентября.

Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров для Украины

Один из европейских дипломатов отметил, что позиции стран-членов ЕС остались без изменений. Венгрия продолжает блокировать дальнейшее продвижение Украины и открытие двух переговорных кластеров.

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— Государства-члены не изменили свои позиции, Венгрия не соглашается продвигаться дальше с открытием кластеров 2 и 3 для Украины, — сообщил собеседник издания.

Подобная ситуация возникла и в отношении Молдовы. В июле Венгрия заявляла о готовности согласовать результаты скрининга третьего кластера для Кишинева.

Однако другие страны ЕС пока не поддержали отдельное продвижение Украины и Молдовы в переговорном процессе по вступлению в Евросоюз.

Напомним, 1 сентября во время первого после летнего перерыва заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения венгерская делегация снова отказалась утвердить результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины.

3 сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина сейчас не соответствует условиям для вступления в ЕС.

По его словам, евроинтеграция Украины должна проходить по общим правилам, без исключений или ускоренных процедур.

Официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой Основы состоялось 15 июня в Люксембурге.

14 июля Европейский Союз официально открыл шестой переговорный кластер с Украиной, посвященный внешним отношениям.

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